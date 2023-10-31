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7間房中就有1間！日本鄉村「空屋」多　外國人瘋置產「建Airbnb」

▲愈來愈多外國人買進日本閒置的空屋，尤其是鄉村老宅，主要因日本傳統文化備受推崇，加上日圓走貶等因素。（圖／取自Unsplash）
▲愈來愈多外國人買進日本閒置的空屋，尤其是鄉村老宅，主要因日本傳統文化備受推崇，加上日圓走貶等因素。（圖／取自Unsplash）

國際中心徐筱晴／綜合報導

日本高齡少子化嚴重，以及偏鄉人口外流，除了老人照護問題之外，無人照料的「空房」問題也是棘手課題之一。不過近年來，越來越多外國人前往日本購買閒置的空屋，除了受到日圓貶值以及對日本文化的推崇外，也有不少人會購入改建成民宿，出租給來自各國的遊客。

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根據《南華早報》報導，由於日本高齡少子化嚴重，再加上越來越多年輕人不願留在鄉下，而前往東京、大阪等都市，日本的「空屋（空き家）」數量不斷在增加，這些房子大多位於農村地區。根據政府最新估計，全國約有800萬棟，目前日本每7棟房子中就有一棟是閒置的，這也成為急需解決的問題。

據日本總務省報告，日本2018年有849萬套無人居住的空屋，比1998年大幅增加了1.5倍，佔所有住宅的13.6％。日本野村綜合研究所（Nomura Research Institute）指出，政府若不正視這個問題，到了2038年，廢棄空屋的數量將激增至2303萬套，佔所有房屋的31.5％。

不過日本房地產市場與亞太地區其他國家不同，與其他國家城市相比，日本的租金和購買價格相對便宜，也因此吸引不少外國買家前來日本置產。據出售空屋的網站Cheap House Japan資訊，在知名溫泉、滑雪勝地的北海道，空屋售價僅為2.2萬美元（約台幣68.4萬元），房地產網站IQI Japan專家根布和明表示，有些房屋甚至是「0日圓」，僅需支付維修和翻新的費用。

根布和明指出，大部分來日本鄉村置產的外國人，都想將這些房產改裝成Airbnb的物件出租，「他們可以來日本度假時住在美麗的鄉村，享受日本文化，也可以從遊客那裡賺取收入。」

一名來自巴黎的25歲民眾阿吉雷（Coline Aguirre），在約莫8年前作為交換學生來到日本，生活一年後就愛上了日本及其文化。因此阿吉雷決定掏出積蓄，在2021年以490萬日圓（3.3萬美元、約台幣106萬元），在奈良市中心購買了一間空置的房子。

雖然阿吉雷購入的這間空屋屋齡稍有歷史，再加上有2個庭院，必須大幅進行翻修。不過阿吉雷表示，成本仍比法國房地產價格還要便宜，「我如果在法國想要一個車庫，我可能得花上10.8萬美元（約台幣347萬元）。雖然還得大幅進行改裝，但花費也比我在法國買房便宜很多，所以我想把裝潢預算訂在房價的兩倍。」

阿吉雷購入的這棟空屋，距離京都僅1個半小時車程，距離國際機場則需2小時。阿吉雷預計耗費10年來進行整修，將房子改造成旅館，屆時安排人手進營管理，作為海外投資使用。

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