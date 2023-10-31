7間房中就有1間！日本鄉村「空屋」多　外國人瘋置產「建Airbnb」

我是廣告 請繼續往下閱讀
據日本總務省報告，日本2018年有849萬套無人居住的空屋，比1998年大幅增加了1.5倍，佔所有住宅的13.6％。日本野村綜合研究所（Nomura Research Institute）指出，政府若不正視這個問題，到了2038年，廢棄空屋的數量將激增至2303萬套，佔所有房屋的31.5％。
不過日本房地產市場與亞太地區其他國家不同，與其他國家城市相比，日本的租金和購買價格相對便宜，也因此吸引不少外國買家前來日本置產。據出售空屋的網站Cheap House Japan資訊，在知名溫泉、滑雪勝地的北海道，空屋售價僅為2.2萬美元（約台幣68.4萬元），房地產網站IQI Japan專家根布和明表示，有些房屋甚至是「0日圓」，僅需支付維修和翻新的費用。
根布和明指出，大部分來日本鄉村置產的外國人，都想將這些房產改裝成Airbnb的物件出租，「他們可以來日本度假時住在美麗的鄉村，享受日本文化，也可以從遊客那裡賺取收入。」
一名來自巴黎的25歲民眾阿吉雷（Coline Aguirre），在約莫8年前作為交換學生來到日本，生活一年後就愛上了日本及其文化。因此阿吉雷決定掏出積蓄，在2021年以490萬日圓（3.3萬美元、約台幣106萬元），在奈良市中心購買了一間空置的房子。
雖然阿吉雷購入的這間空屋屋齡稍有歷史，再加上有2個庭院，必須大幅進行翻修。不過阿吉雷表示，成本仍比法國房地產價格還要便宜，「我如果在法國想要一個車庫，我可能得花上10.8萬美元（約台幣347萬元）。雖然還得大幅進行改裝，但花費也比我在法國買房便宜很多，所以我想把裝潢預算訂在房價的兩倍。」
阿吉雷購入的這棟空屋，距離京都僅1個半小時車程，距離國際機場則需2小時。阿吉雷預計耗費10年來進行整修，將房子改造成旅館，屆時安排人手進營管理，作為海外投資使用。