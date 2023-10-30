零食場娃娃機店暴增300多間！老闆認「越來越難做」：一堆亂開的
這幾年在台灣街頭巷尾出現大量的夾娃娃機店，競爭相當激烈，甚至激發出新型經營型態，也就是大型「零食場」的出現，到了今年7月份，甚至已經突破300間。對此，就有老闆感嘆：「一堆亂開的店家！」吐露經營心路歷程隨即引發話題。
記者潘毅／綜合報導
「零食場」夾娃娃機店不斷開幕，真的有這麼好做嗎？「瘋玩親子樂園」老闆日前在YouTube頻道拍下影片，坦言：「現在不好做，開太多間了，競爭太大了，以前我們只要把零食丟進去，就會有人夾了」，但現在也開始多角化經營，採取「夾換」模式，讓客人可以用夾到的零食換取肉、冰棒雪糕等，甚至還請了正妹工讀生，才能吸引客人。
瘋玩老闆無奈表示，很多店家隨便買了奇怪機台就開幕了，「一堆不會做的在那邊亂做，客人一個就夾膩了嘛！我不會一直吃這些零食嘛對不對，太多間了消化不掉。加上不會做的店家亂開亂做，一旦顧客被電怕、什麼都夾不到，大家就不願再玩了。」
瘋玩老闆也提到，之前全台灣只有100多間「零食場」，但是到了2023年7月已經有300多間了，「以前北部就只有我，可是現在中南部一直開，所以大家就會就近去，全台灣一起競爭」，但老闆也說，自己沒再怕「做不起來」，因為自己店裡主打佛心、不怕出貨。