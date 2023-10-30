新北板橋翻轉府中雙城計畫獲肯定 黃敏惠率市府團隊北上參訪取經
嘉義市長黃敏惠今（30）日率領市府行政團隊，北上新北市參訪板橋新舊城區的「府中雙城」建設與設施計畫，由新北市副秘書長龔雅雯陪同接待，透過親身感受府中雙城各路段、廣場舒適的人行環境，藉由市政建設經驗的交流，提昇兩市人行安全、都市景觀環境。
記者吳嘉億／新北報導
黃敏惠致詞時表示，嘉義市將展開大型旗艦型計畫，採取以人為本的觀光步行環境連結市區重要的文史聚落與美術館等景點，府中雙城成功的策略與經驗，對嘉義市府團隊目前在進行的規劃有高度參考價值，期許兩市的發展能藉由相互交流，激盪更多、更好的城市環境。
龔雅雯表示，「府中雙城」計畫由工務局新工處、養工處、農業局景觀處、板橋區公所等多個單位同心協力推動人行環境改善工程，強化無障礙通行環境、改善路口停等安全性、擴大行人通行斷面及增加休憩活動空間等面向，其中位於北門街-文化路人行環境改造工程，更獲得第22屆公共工程金質獎「優等」肯定。
新北市政府工務局說明，計畫成功的要素為以府中古城區文化為底蘊推動城市品牌，創造具有高鑑別度的城市意象打造城市品牌；透過市府內部高度縝密的整合，先有空間改善的硬體手段，再搭配持續滾動帶狀活動的軟體策略，成功塑造能吸睛集客的都會場域，創新的城市發展策略也成為吸引各界來訪的關鍵因素。