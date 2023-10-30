黑衣人鬧場林志潔批市府無作為　高虹安：已蒐證送地檢署偵辦

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最後林志潔表示，單純裝扮成一台提款機表達想法並無任何不當言論和行為，應受到憲法保護，這是法治社會最基本對人民表意自由的尊重。
對於林志潔的指控，高虹安也在今天受訪時回應表示，萬聖節大遊行其實非常成功，但是非常遺憾，還是有部分的特定人士，一些政治傾向非常明顯，不管是利用嘲諷，或者是酸言酸語的方式，具有政治意味的裝扮現身在活動上。
高虹安強調，萬聖節遊行活動前警察局收到情資之後，做了一些相關的維安警力，希望能夠保護孩子們的安全。事前也有聽到一些謠言說，市府方面會要求這些所謂有比較政治意味濃厚的裝扮，要脫掉他們的裝扮，高虹安強調，這都是完全沒有經過證實的謠言，「我絕對沒有下這樣的指示」。
高虹安指出，當時旁邊開始有一些可能跟他們政治傾向也許不太一樣意見的民眾，不管說是布條的方式，或是家長的怒吼，希望說他們這些政治人物不要來破壞孩子的萬聖節。對於至些畫著臉譜的人，警察同仁都是第一時間在現場以密錄器，全程在做搜證，他們都是依法執行，絕對都沒有任何縱放或者完全不處理。
高虹安指出，據警察同仁的回報，現場這一些所謂畫臉譜的民眾，他們其實是在旁邊進行觀看的動作，並沒有去做強制，所以警察同仁他們專業的判斷，並未達到所謂現行犯要進行逮捕。高虹安表示，大家政治傾向不同，都可以有一些自己的訴求，可是警察同仁，他們在執行業務的時候，一定有他們自己的專業判斷。
高虹安指出，警方都有盡到他們的職責、職守，有詢問說這一位提款機裝扮的人士是否要協助他來進行相關的提告，並有筆錄的製作，但是提款機裝扮的人士透過友人來跟警方表達，他不希望來做這樣的事情，因為他也沒有感受到有任何被強制或者限制自由。雖然當事人沒有告發，但警察局是可以給地檢署請地檢署來做調查，這個部分就請地檢署來做釐清。
高虹安最後譴責政治介入的行為，表示政治的語言不應該進入孩子們的萬聖節，許多家長跟她反應，看到這樣子所謂的政治提款機，他們覺得非常的難過，為什麼這些人用一些發糖果的方式來誘導孩子們去認識近乎惡意的政治語言、政治嘲諷，裝置上面有很多屬於網路側翼、霸凌的語言，或者是抹黑的言論，高虹安覺得這都是非常不可取的行為。