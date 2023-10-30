本土劇女神恢單！吳婉君火辣現身 馬俊麟難甩黑歷史妻管嚴被盯場
吳婉君、傅子純、馬俊麟、傅小芸今（30）日民視8點檔《愛的榮耀》首映會，從三立轉台來民視的吳婉君適應得很好，笑說傅子純總是像「里長伯」東介紹西介紹。他們在劇中有些親密戲碼，但被視為8點檔女神吳婉君已不用再向男友報備，「我只要對我自己負責就可以了」，認了恢復單身。至於再度回鍋民視的馬俊麟，今天特別活潑、話非常多，曾有不良紀錄的他被製作人王珮華抖出，馬妻梁敏婷帶雙胞胎陪同老公去外縣市拍戲「把位子給站穩」。
記者蔡依庭／台北報導
39歲吳婉君近幾年在本土劇展露頭角，被許多年輕一輩粉絲愛戴。她去年才大方認愛圈外男友，今天直言拍情慾戲不必再報備，她疑似不想多聊，用非常堅定的眼神看著眾人說：「我沒有需要報備的人，我只要對我自己負責就可以了，我專業的工作就是不需要跟任何人報備！」至於分手多久，她低調說：「我現在單身，過去就讓它過，人生總有一些過客，不需要太糾結，謝謝大家。」
馬俊麟和傅小芸在劇中演一對，今天試片看到他們在廁所有情慾戲，馬俊麟坦承是自己向製作人建議要有「動作戲」，才能確認2人的愛的關係，讓人懷疑他的動機？但他解釋，沒有多大的權力能決定，他只是和製作人討論劇本，是王珮華認為可透過親密戲增加戲劇張力，在一旁傅小芸今才知道真相，因為她一直認為是馬俊麟要求加戲，還透露戲劇激吻、床戲的第一次都是獻給馬先生。
當年，馬俊麟和王瞳因為拍攝王珮華製作的《大時代》傳出緋聞，重創形象。這回王珮華又找馬俊麟回來演，已事先簽訂防偷吃合約，若違規將被罰百萬元。王珮華今故意糗馬俊麟，透露馬妻梁敏婷曾帶雙胞胎兒子一同跟去外縣市拍戲，「老婆帶小孩去盯場，把位子給站穩！」馬俊麟感覺已經免疫此話題，平淡地說是因為連假，才一家去探班。
傅子純都沒有休息，上一檔戲才剛殺青，新戲又出現。製作人暴雷傅子純之後會露出「一些毛髮」，自嘲「是會演戲的黑猩猩」。記者會現場，屬於乖乖牌的傅子純，以看好心態在看馬俊麟和吳婉君被逼問有關感情題，當矛頭指向他當爸沒？傅子純官腔地說：「就是順其自然，不小心就不小心囉！」