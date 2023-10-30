12年業績成長百倍 郡都集團建斥資10億農16第一排興建總部大樓
郡都集團今（30）日於農16森林公園第一排精華地舉辦企業總部動土。郡都集團總經理唐承表示，他自2011年接下郡都建設後，12年來，推案量從第一年的1億，到現今的100億，業績成長了100倍，現有楠梓的辦公空間早已不敷使用。為客戶提供更好的服務，讓員工享有更好的福利，拉高「郡都」品牌格局，提升品牌價值，選擇在這絕佳地段興建企業總部大樓。
記者陳美嘉／高雄報導
郡都企業總部大樓位於28米明誠三路及17米明倫路角地，農16森林公園第一排，唐承指出，這精華地段如果蓋住宅銷售單價一坪站上50萬絕對沒問題，可以為集團創造更高業績，挹注豐沛資金；但正因為基地位置太好，賣掉就沒了，轉念一想，那就留下來自己用，興建企業總部，雖然少了收益，但能夠在絕佳土地矗立郡都集團企業總部，也能為客戶提供更好的服務。在樓層的安排上，一樓除了大廳之外，另規劃1間店面、2至4樓則會出租，而且優先出租給郡都合作廠商，5至8樓為辦公室、9樓為會館。
郡都集團企業總部設計以「超越極限」為概念，在基地面積276坪住四土地上，興建規劃地上9層、地下4層、樓板面積2114.38坪的總部大樓，1樓挑高10米，2至7樓挑高4米， 8、9樓兩層挑高7.5至8米，總樓高近50米，已超越9樓的高度，媲美15層住宅。擁有坐北朝南絕佳方位，以ESG節能減碳概念做為設計主軸，外觀採高雄厝景觀陽台接壤農16公園綠意，完工後將為北高雄再鑄一幢地標建築，預計2025年底完工。
郡都建設今年業績亮眼，亞洲新灣區「繽海」及楠梓台積電生活圈「郡都科楠」都已完銷，即將於11月進場的「郡都橋科大極」預約狀況超乎預期。唐承指出，未來集團將走向多角化經營，朝上市上櫃目標前進，推案則鎖定精華區，因為在蛋白區蓋10場比不上在市區蓋1場的能見度。