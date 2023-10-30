不甩拜登「軍援打包」計畫！美國新任眾議長欲單獨表決援以法案
剛上任的美國聯邦眾議院議長強生（Mike Johnson）是堅定的「挺川派」，儘管美國總統拜登正在推動一項將援助以色列、烏克蘭與印太地區打包，高達1060億美元的援助計劃，他仍稱眾院將獨立提交一項專門針對以色列的援助法案，這也與共和黨日益對於援烏有所疑慮的態度有關。
國際中心楊智傑／綜合報導
共和黨籍的美國新任眾院議長強生29日接受福斯新聞（Fox News）時表示，在巴勒斯坦武裝組織哈馬斯突襲後，加強對以色列的支持應該成為美國國家安全議題的首要任務，「本週我們將在眾議院提出一項獨立的以色列資助法案，相信這項措施將得到兩黨的支持，共和黨也將在參議院支持類似的措施。」
此前，拜登呼籲國會批准1060億美元（約新台幣3.43兆元）的撥款，這筆援助資金預計將包含如烏克蘭、以色列、印太地區盟友與美墨邊境的移民執法部門，其中有143億美元（約新台幣4633億元）將用來支援以色列作空中飛彈防禦，有610億美元（約新台幣1.97兆元）則將提供烏克蘭。
眾議院內共和黨佔微弱多數，而眾院共和黨員向來對於援助烏克蘭計畫爭論不休，新任議長強生在過去一年也曾對多項美國援助計畫投下反對票。在並未明確提到烏克蘭問題下，強生表示全球有很多事正在發生，「我們必須解決，而我們也會」，但他也重申以色列現在發生的事引起人們的關注，「我們必須分開處理，加以解決。」