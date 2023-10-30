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不甩拜登「軍援打包」計畫！美國新任眾議長欲單獨表決援以法案

▲共和黨籍的美國新任眾議院議長強生本週將提交一項專門針對以色列的援助法案。（圖／美聯社／達志影像）
▲共和黨籍的美國新任眾議院議長強生本週將提交一項專門針對以色列的援助法案。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

剛上任的美國聯邦眾議院議長強生（Mike Johnson）是堅定的「挺川派」，儘管美國總統拜登正在推動一項將援助以色列、烏克蘭與印太地區打包，高達1060億美元的援助計劃，他仍稱眾院將獨立提交一項專門針對以色列的援助法案，這也與共和黨日益對於援烏有所疑慮的態度有關。

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共和黨籍的美國新任眾院議長強生29日接受福斯新聞（Fox News）時表示，在巴勒斯坦武裝組織哈馬斯突襲後，加強對以色列的支持應該成為美國國家安全議題的首要任務，「本週我們將在眾議院提出一項獨立的以色列資助法案，相信這項措施將得到兩黨的支持，共和黨也將在參議院支持類似的措施。」

此前，拜登呼籲國會批准1060億美元（約新台幣3.43兆元）的撥款，這筆援助資金預計將包含如烏克蘭、以色列、印太地區盟友與美墨邊境的移民執法部門，其中有143億美元（約新台幣4633億元）將用來支援以色列作空中飛彈防禦，有610億美元（約新台幣1.97兆元）則將提供烏克蘭。

眾議院內共和黨佔微弱多數，而眾院共和黨員向來對於援助烏克蘭計畫爭論不休，新任議長強生在過去一年也曾對多項美國援助計畫投下反對票。在並未明確提到烏克蘭問題下，強生表示全球有很多事正在發生，「我們必須解決，而我們也會」，但他也重申以色列現在發生的事引起人們的關注，「我們必須分開處理，加以解決。」

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