垃圾變黃金！日夫婦購「1日圓空屋」大改造　翻身漲5000萬倍價值

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但年久失修、無人管理的空屋容易衍生公共安全問題，若是這種無人入住的老舊住宅如果就這樣放任不管的話，房屋本體將持續劣化，最終淪為毫無資產價值的「負動產」（日文不動產與負動產發音相同）。
而為了解決空屋問題，日本政府出手向部分空屋開刀，若被指定為符合傾倒損壞的危樓、髒亂、破壞周邊景觀等條件的「特定空屋」，原本減免6分之1的固定資產稅率優惠就會遭到取消，這也使得不少屋主趕忙尋找房地產公司，要想辦法「處理」掉手上「賣不出去」的空屋。一間專門收購賣不出去「有難處房」的房地產商就指出，全國有超過400間以上「有難處房」，不少屋主紛紛低價售出，有的以100日圓就成交，甚至有屋主急忙脫手，直言「0日圓」賣出也無妨。
不過這些閒置空屋，在大卷夫婦眼裡，卻成為潛力十足的寶物。大卷夫婦自3年前開始，就會購入低價空屋，並且進行翻修。先前大卷夫婦曾在知名度假勝地靜岡縣熱海一次購入了5棟閒置空屋，其中一棟是有著330坪的屋齡30年別墅，當時他們僅花1日圓就買下了這棟別墅，但一踏入屋內，放眼望去全是垃圾，丈夫惠一郎直呼，「連腳能踩的地方都沒有。」
但在經過夫婦倆耗時1年的整修工程過後，這棟別墅搖身一變，成為有著地中海風情裝潢的歐式別墅，在腹地內還有專用纜車，到了二樓還能看見大海。去年他們對於翻修過後的空屋價值感到好奇，便找了當地不動產業者前來估價，對方表示，這棟別墅「可以用5000萬日圓賣出。」
大卷夫婦平常在東京都內做裝潢的工作，假日則會到購入的閒置空屋進行大改造近來他們名下一棟位於神奈川縣真鶴町的房子，也即將在下個月裝修完畢。主播實際探訪發現，原先植物爬滿外牆的「垃圾屋」，完全變了模樣，主播直呼「簡直像是樣品屋一樣。」不過妻子廣美透露，光是事前將垃圾清乾淨，就花了整整兩天，還得用卡車運載兩次才將垃圾清空。
而大卷夫婦在進行重新裝潢時，也會留意並活用屋內原有的部分擺設，像是為了搭配廁所的大理石檯面，而找來華麗玻璃燈，增添異國風情。在夫婦倆的巧手之下，原先讓隔壁鄰居擔心會影響治安的「垃圾屋」大翻身，成了可以看見大海、聽見鳥鳴的休閒別墅。而不動產業者也進行了估價，預估可以以980萬日圓賣出。
廣美透露，為想要進行裝修閒置空屋的工作，是因為這些建築「雖然有不方便的地方，但並非無法住人，就這樣閒置真的很浪費。廣美表示，「日本全國都有閒置空屋的問題，希望能近自已微薄的力量，來改善這個問題。」