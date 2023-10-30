名家論壇》單厚之／藍白合不會有柯侯配的選項

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1、共同進行台灣第三波民主改革，避免一黨獨大、贏者全拿的民主獨裁，更進一步深化民主。
2、對於未來發展的共識。在兩岸方面，恢復台海和平與穩定，並依據中華民國憲法與兩岸人民關係條例，在對等、尊嚴、友善的原則下重啟兩岸對話，持續推動交流。能源方面則共同主張「環境永續」、「國家安全」、「人民健康」、及「有序轉型」、堅守「財政紀律」等原則目標。
3、在現行的憲政體制下，國會的功能可再一步強化。總統應赴立法院進行國情報告，聽取立院黨團建言後，再補充報告，行政院長應獲得立法院多數支持，重要部會首長應赴立法院聽證報告，18歲公民權配合未來修憲，其他重大改革議題，待召開國是會議繼續討論。
4、兩黨同意於2024大選共同努力，發揮一加一大於二的功效。在立委席次上，雙方相互支援、將席次最大化。
其中第1點的「第三波民主改革」明顯是柯文哲習慣的用語，第3點則是柯文哲對憲改訴求的變形，2、4兩點也沒有太大的實質意義。四點聲明都是空話，只是要讓外界覺得兩黨協商並非一事無成，同時也出現「共同」的字眼，感覺兩黨有合作的意願。
侯友宜日前柯文哲下了D-Day的通牒，外界一度以為過了期限，兩黨合作就會破局，結果卻是換了一個方式談判。從原本競辦對競辦的「黃金會」（黃珊珊、金溥聰），換軌到「黨對黨」的談判；從原本的爭遊戲規則究竟該是全民調或民主初選，到關起門來不談遊戲規則。
雙方互相喊話雖然仍帶點火氣，但也收攏到「柯侯配」或「侯柯配」的選項，原本的「柯韓配」、「柯郭配」乃至朱立倫所說的「柯文哲屬意兩名女性」、侯友宜說的「一男一女」都已經成為過去式。雙方之間的差距和談判的氛圍，的確比「黃金會」時好了不少。
「黃金會」的針鋒相對讓雙方支持者都有了些火氣，近日不少國民黨公職都反應，基層氣到打電話或透過群組表達不滿，認為民眾黨姿態過高、沒有誠意，「何必非要和柯文哲合」。藍軍對柯文哲和民眾黨的不滿升高，對侯友宜開始有凝聚力，這是「黃金會」之前沒有的氛圍。萬一最終「藍白合」破局，雙方必須要各自努力，這種同仇敵慨的情緒，將有助侯友宜和國民黨鞏固藍軍的基本盤。
從「黃金會」到「政黨協商」，雙方撇開了機制之爭，直接討論合作的意願。雖然各自搬開了一些為了累積「相罵本」而刻意設下的路障，但根本的矛盾並沒有解決，最終除了「侯柯配」、「柯侯配」之外，還是有很大的機率會破局。
朱立倫和侯友宜口徑一致地表示，進入政黨協商就不談「全民調」和「民主初選」，「全民調」是柯文哲唯一能「以小吃大」的機會，如果沒有全民調，柯文哲在談判中要壓過國民黨和侯友宜，達成「柯侯配」的機率就大幅下降。
從政治現實面來講，朱立倫是從侯友宜手中搶到談判主導權，在藍軍基層對民眾黨不耐情緒高漲的情況下，如果政黨協商談出一個「柯侯配」，形同國民黨全面潰敗，朱立倫大概立刻就會被藍軍趕下台。這樣的情況應該絕對不會發生，所以「政黨協商」就只剩下「侯柯配」跟破局兩種下場。
近期幾份民調都顯示，民進黨賴清德的支持度下滑，而侯友宜和柯文哲雖然吵吵鬧鬧、紛紛擾擾，但支持度卻莫名地小幅上揚。美麗島電子報董事長吳子嘉日前表示，無論柯侯配或侯柯配，都能贏賴蕭配10%左右，《ETtoday》今日公布的民調也顯示，柯侯配或侯柯配領先賴蕭配超過5%。
「藍白合」勝選的機率提高，兩黨自然有更大的誘因願意合作，最終成敗的關鍵很可能在朱立倫和國民黨究竟給出多少實質的「讓利」，讓柯文哲改變姿態。但如同前面所說，朱立倫的談判權是搶來的，如果最終還是破局，對朱立倫還是大傷。而以柯文哲和民眾黨近期的高姿態，若最終兩黨撕破臉，也必然要承受較大的後座力。《ETtoday》民調就顯示，有高達33.8%的民眾認為，柯文哲該為破局負最大的責任，其次是朱立倫的31.3%。若最終藍白合不成，對柯文哲和朱立倫將是一個雙輸的結局。
●作者：單厚之／資深媒體人
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