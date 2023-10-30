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小哥哥艾理「找毒蟲女拍片」百萬粉專消失！他下跪道歉：會繼續拍

▲小哥哥艾理遭爆找毒蟲女（左圖左）拍片賺錢，導致百萬粉專下架消失，對此，他親自拍片解釋原因，還戲謔地下跪道歉：「我會繼續拍！」（圖／馮語婷FB、小哥哥艾理YT）
▲小哥哥艾理遭爆找毒蟲女（左圖左）拍片賺錢，導致百萬粉專下架消失，對此，他親自拍片解釋原因，還戲謔地下跪道歉：「我會繼續拍！」（圖／馮語婷FB、小哥哥艾理YT）

記者詹鎰睿／綜合報導

情色YouTuber網紅「小哥哥艾理」因街訪女生談論性事而聞名，近年來還會邀請女生與男生配對開房間，親自體驗產品成效，遊走在灰色地帶，引發爭議。近日，曾擊敗郭鬼鬼的「女戰神」馮語婷則爆料小哥哥艾理，找了吸毒女生拍片賺錢，認為是在毒害社會，並號召網友聯合檢舉，成功下架小哥哥艾理的粉專。對此，艾理今（30）日出面解釋，是他主動關閉粉專的，並語帶嘲諷地下跪道歉，「我還是會繼續拍的！」

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小哥哥艾理在影片中解釋，團隊將進行新的企劃拍攝，未來會有全新的布局，經過討論後，他才決定把原本的百萬粉專暫時關閉。最後，小哥哥艾理語帶嘲諷地下跪道歉，「對不起各位媒體，我應該先通知你們，其實是我自己關閉粉專。」

小哥哥艾理還一邊磕頭一邊戲謔地表示，「對不起社會大眾，讓我只會拍腥羶色社會底層的YouTuber，整天只會拍一堆妹子來上我的頻道，讓這些胸部大、臉漂亮、身材好、腿又長的女生，讓她們來上我的頻道，敗壞社會風氣，教壞小朋友，對這個社會造成不良示範，對不起，但是我還是會繼續拍。」並承諾未來會進行篩選。

▲馮語婷（左圖）號召網友檢舉下架小哥哥艾理（右圖）的粉專，對此，小哥哥艾理則解釋，是自己主動關閉的。（圖／馮語婷FB、小哥哥艾理YT）
▲馮語婷（左圖）號召網友檢舉下架小哥哥艾理（右圖）的粉專，對此，小哥哥艾理則解釋，是自己主動關閉的。（圖／馮語婷FB、小哥哥艾理YT）
日前，女戰神馮語婷在臉書上指出，小哥哥艾理找來一位染過毒的女生進行「真槍實彈」配對，質疑艾理不顧倫理、低劣缺德，「她染毒的脫序行為自然有司法審判，但不代表你可以利用她脫序的行為，去滿足你的商業行為及流量，對我來說，小哥哥艾理就是網路的亂源，拍攝各種腥羶色的影片毒害社會。」

直到昨日，馮語婷發文致謝大眾，並表示「小哥哥艾理的粉專目前已被下架，但這都還不夠，希望檢調能介入調查，他公然利用精神異常的女生，去滿足他的商業行為銷售產品，這已經嚴重觸法了。」直指小哥哥艾理不是第一次，而且還在現場用手機外流影片，希望檢方能將對方繩之於法。

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※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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