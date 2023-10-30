小哥哥艾理「找毒蟲女拍片」百萬粉專消失！他下跪道歉：會繼續拍

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小哥哥艾理還一邊磕頭一邊戲謔地表示，「對不起社會大眾，讓我只會拍腥羶色社會底層的YouTuber，整天只會拍一堆妹子來上我的頻道，讓這些胸部大、臉漂亮、身材好、腿又長的女生，讓她們來上我的頻道，敗壞社會風氣，教壞小朋友，對這個社會造成不良示範，對不起，但是我還是會繼續拍。」並承諾未來會進行篩選。
日前，女戰神馮語婷在臉書上指出，小哥哥艾理找來一位染過毒的女生進行「真槍實彈」配對，質疑艾理不顧倫理、低劣缺德，「她染毒的脫序行為自然有司法審判，但不代表你可以利用她脫序的行為，去滿足你的商業行為及流量，對我來說，小哥哥艾理就是網路的亂源，拍攝各種腥羶色的影片毒害社會。」
直到昨日，馮語婷發文致謝大眾，並表示「小哥哥艾理的粉專目前已被下架，但這都還不夠，希望檢調能介入調查，他公然利用精神異常的女生，去滿足他的商業行為銷售產品，這已經嚴重觸法了。」直指小哥哥艾理不是第一次，而且還在現場用手機外流影片，希望檢方能將對方繩之於法。
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