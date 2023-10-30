雙11祭典來了！球鞋與潮流交易平台 AREA 02狂慶　要送現金50萬

我是廣告 請繼續往下閱讀
今年，AREA 02 在雙十一購物節推出一系列潮流愛好者不容錯過的優惠活動，於10月25日至11月13日在 AREA 02 官網和 AREA 02 APP 進行，為所有熱愛街頭潮流文化的消費者提供了一場購物狂歡。
此外，AREA 02 還提供多項令人興奮的優惠，包括免運費和消費滿額最高仟元折扣、購物金抽獎、新客加碼抽獎等，更推出每日11點11分，用超優惠價格 $1,111 / $11,111 搶爆款球鞋的活動！無論您是想購買潮流鞋款、運動裝備還是時尚配件，瘋狂雙十一活動都能滿足您的需求。
AREA 02 致力於提供給顧客安心購物體驗，並為全球市場的消費者提供最新的風格趨勢。無論您是 AREA 02 的現有客戶還是第一次購物的新顧客，本次活動都將為您帶來驚喜。
取得活動完整資訊及更多消息請上 AREA 02 官網 或是 下載 APP 查詢！
AREA 02 雙十一產品入手推薦
村上隆與 Nike 合作的 RTFKT NFT 鞋款收藏，將科技與創意完美融合，從虛擬走向現實。去年以虛擬形式曝光後，經過半年的等待，充滿村上隆標誌性元素的 Air Force 1 實鞋終於問世，為時尚愛好者帶來了獨特的創意與未來感。這是時尚、藝術與科技的完美交融，讓您的腳下成為一塊創新的畫布。
Travis Scott 與 Jordan Brand 攜手打造的 Air Jordan 1 Low Golf 高爾夫球聯名鞋款。皮革鞋面採用溫暖中性色調，搭配乳白色和淺橄欖綠裝飾片，鞋跟車縫 Cactus Jack 圖樣，並巧妙地層疊在白色皮革 Swoosh 標誌下方；聯名內底設計則突顯碩果豐富的合作夥伴關係。
DUNK 系列鞋款早期稱霸了籃球鞋市場，成為許多人喜愛著用的實戰鞋款，加入低筒的設計後，Dunk 也成為休閒穿搭必備的鞋履之一，採用高品質皮革面料，本次配色以乾淨的灰色與白色拼接，結合泡棉中底以及橡膠外底完成設計。
ZOOM VOMERO 5 於 2018 年改版以多功能日常鞋款的設計亮相，鞋面採用透氣網眼面料為基底，加上塑料的側版與後跟穩定版，鞋墊上印有 Nike 共同創始人 Bill Bowerman 的肖像以及下方「Bowerman Series」字樣，中底與外底有著 Duralon 泡棉與 BRS 1000 橡膠的組合，將復古跑鞋外型重新塑造成潮流單品。
SAMBA 於 1950 年作為訓練鞋首次亮相，樞紐型的底紋設計使足球員在冰凍的球場上仍擁有極佳抓地力，弧線鞋楦打造其經典輪廓，鞋面則採用柔軟皮革和麂皮拼接而成，搭配金箔壓印 SAMBA 字樣，保留經典韻味。而現今 SAMBA 已成為潮流愛好者們的街頭穿搭聖品。
【AREA 02 瘋狂雙十一 期間限定活動】
活動時間：2023 / 10 / 25 ~ 2023 / 11 / 13
活動內容：
1. 活動期間全平台免運，可搭配活動折扣碼使用折扣，最高現折 1,000 元
- 單件商品滿 $4,000 即享免運
- 輸入折扣碼「ELEVEN80」單件滿 $2,000 現折 $80
- 輸入折扣碼「DOUBLE200」單件滿 $4,000 現折 $200
- 輸入折扣碼「ELEVEN500」單件滿 $8,000 現折 $500
- 11/10 ~ 11/12 期間加碼，輸入折扣碼「ELEVEN800」單件滿 $12,000 現折 $800
2. 訂單滿額抽大獎！不限次數筆筆累積抽獎機會，買越多中獎機會越高
- 單筆消費滿 $3,000，抽最大獎「50萬現金」
- 單筆消費滿 $5,000，抽星宇航空「日本三天兩夜自由行」
- 不限金額消費即可抽 AJ1, Kobe, Samba, Vomero, 購物金 $3,000
- 首購新客不限金額抽 現金 $10,000
3. 每日 11:11 驚喜價！搶 $1,111 / $11,111 爆款球鞋
4. 註冊成為 AREA 02 會員，登入官網、APP 免費投籤抽潮流鞋款！