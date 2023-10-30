國道3號土城增設金城交流道工程今日開工 拚2027年底完工
國道3號高速公路增設金城交流道工程今（30）日辦理動土典禮，由行政院長陳建仁、交通部政務次長陳彥伯、新北副市長朱惕之及立法委員吳琪銘到場祝賀及主持，工程預計2027年底完工，紓解國道3號土城及中和交流道壅塞情形，有助土城地區未來建設及經濟發展。
記者吳嘉億／新北報導
陳建仁致詞時說到，行政院核定的土城「司法園區」區域徵收計畫共122億餘元、捷運萬大中和樹林線第2期工程550億餘元及增設金城交流道，中央共投入超過700億元的經費，全力照顧土城發展，也期盼金城交流道工程能於2027年底如期、如質完工。
朱惕之表示，為了提前因應土城地區未來發展，同時紓解國道3號土城及中和交流道車流壅塞情形，向中央爭取於土城及中和交流道之間新增金城交流道，用起銜接土城區金城路，分流土城、中和交流道車流，優化土城及中和地區聯外交通。
新北市政府交通局長鍾鳴時表示，工程於2021年12月經行政院核定、由交通部高速公路局主辦，工程總經費約56.48億元，其中建造費30.93億元由中央負擔，新北市府負擔用地取得及拆遷補償經費25.55億元；待交流道完工後，金城路也將配套調整設置左轉專用車道，降低左轉車輛干擾直行車的行車秩序和順暢，優化路口號誌時制，維持地區道路服務水準。