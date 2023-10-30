江俊翰下半輩子難過了！揭賣手工醬殘忍真相 「月營業額僅3萬」
江俊翰、何豪傑、蘇炳憲在民視8點檔《愛的榮耀》飾演事業夥伴，本身也有創業的江俊翰，今（30）日出席記者會透露，打算要當下半輩子被動收入的手工「好翰醬」，炒一鍋大約只能產出20罐，每個月營業額才3萬元左右，似乎都比他拍一集8點檔費用還少，坦言「「努力回本中」。他也希望透過這回新戲曝光，讓更多人知道自身推出的產品，增加買氣。
記者蔡依庭／台北報導
《愛的榮耀》「三巨頭」江俊翰、何豪傑、蘇炳憲今天穿著超浮誇，很像上個世代的大明星，有人誇他們像是港星「草蜢」，江俊翰則自虧：「像喇牙吧！」這次演出3位之中的老大哥，刻意吃胖，但一個不小心又吃太胖。
他無奈表示：「年紀到了坐著都胖！」他定妝時收到2張照片，把自己養到雙下巴溢出，所以又被吩咐要瘦一點，目前大概84公斤、180公分，自爆偷墊3公分高鞋墊，但其實他去年才是人生巔峰「胖到90公斤」，是因去看健康管理才瘦下來。
何豪傑一身黃色套裝，自評是皮卡丘，還透露為了省錢，西裝外套裡沒穿襯衫，更大方表示可以脫掉秀身材給眾人欣賞，只可惜沒人領情。穿搭講完了，他就開始自我稱讚，說自己「做得比替身還好」，其實就是因為通常危險戲碼會找武行當替身，但他這回是自己上陣。
劇中有提到騙投資人錢，蘇炳憲曾誤信鄰居，「對方出入都用好穿好，說投資50萬元，每個月可拿5萬元獲利」，最終根本不了了之，但他還算好運，拿回3個月、共15萬元，可說是被騙的鄰居們中比較幸運的。