東山紀之不玩了！拒當傑尼斯新公司社長 要找外部有經驗者接下
日本「傑尼斯事務所」10月17日起改名為「SMILE-UP.」，「SMILE-UP.」之後會再成立新公司，新公司社長原本將由57歲的東山紀之擔任，但今（30）日《週刊文春》晚間報導，東山紀之拒絕接下新公司社長職務。
記者陳雅蘭／綜合報導
「SMILE-UP.」的業務只負責受害者賠償事宜，新公司尚未成立，而新公司的名字將從粉絲募集中選定，社長、副社長確定為東山紀之、井之原快彥，原本的藝人之後都會簽給新公司；待賠償全部處理完，「傑尼斯事務所」、「SMILE-UP.」就會停業，正式走入歷史。
東山紀之日前在「傑尼斯事務所改名記者會」上表示，會擔任新公司的社長，晚間《週刊文春》卻報導，他不會如同會上所言接下社長重擔，未來新公司的社長將選用外部人士；SMILE-UP.也已於25日以書面的方式告知旗下藝人。
報導還指出，外界質疑東山紀之擔任舊、新公司的社長，管理會出問題，所以才傳出取消東山紀之任命；網友也認為，東山紀之管理經驗少，不宜兼任2間公司的社長，「讓有經驗的人來做比較好」、「這樣對之前受到傷害的人來說也比較好」。
※【NOWnews 今日新聞
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