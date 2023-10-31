賴慧如塞進13年前戰袍「上圍較憋」 顏曉筠透視裝沒穿內褲拚美
顏曉筠為了民視新8點檔《愛的榮耀》記者會，被吩咐要穿透視裝，而且連內褲都不能穿，但她很大方一口答應，前一晚緊急去除毛私密處，然後運動員出身的翹臀更被製作人王珮華大肆讚賞，她也自信地說：「爸爸媽媽給的禮物很好。」賴慧如雖然沒有透視全身，但也很有誠意，瘦身有成的她頂著傲人上圍，塞進13年前登台的戰袍，羞說：「上圍比較憋。」
記者蔡依庭／台北報導
8點檔記者會總是數十人出席，每個藝人想盡辦法也得博得一些版面，在服裝上都別有用心，例如江俊翰、何豪傑、蘇炳憲中年大叔的浮誇「喇牙」西裝；年輕一代的男星也不吝嗇展現性感身材。和吳婉君一樣從三立咖轉台到民視的楊皓崴，挺拔的好身材，僅穿西裝外套「大露深V」，原本說好的在現場會脫掉讓大家一飽眼福，最後一刻被經紀人擋下，讓不少人失望了。
另一頭，是保守的黃少谷，這次除了演戲，還要負責主題曲，製作人王珮華因為欣賞黃少谷的才華，寧願少賺一筆版權費，也讓歌給黃少谷拿去賣，但他也因為最近演藝事業太忙，搞得無法開計程車賺外快。
陳家逵斷聯前妻穩交新女友 「不去想結婚這件事」
陳家逵首次演出8點檔，即便已經是老師等級的他，對於多機作業還是感到非常不習慣。製作人王珮華早有耳聞陳家逵的演技功力「大家都跟我說陳家逵戲很好，但沒合作過我就不以為然」，但事實證明，「他真的80分的戲都能演到100分。」
陳家逵目前在劇中尚未被配對，期待能是和年輕二代湊一塊，例如像劇中姪女陳又榕（波波蓁）或吳婉君這類型。戲外，他前年結束4年婚姻，前陣子被拍到和長髮妹看電影，若是以往，陳家逵離婚後幾乎不愛談感情生活，但他昨天難得真性情開聊，透露不熟長髮妹，只是剛好有公司給出觀賞電影的邀請，那只是同場不熟的朋友。
他坦言現在和在劇場工作的前妻沒有聯絡，不過有一位同樣是劇場工作者的女友，至今尚未曝光，大約交往有1年，他先是嘆氣，然後說：「這幾年不會去想結婚這件事，把握戲裡的感情。」對於前妻，他就互相祝福。