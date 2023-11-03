職場薪女力／「晶圓女王」徐秀蘭　半導體界以柔克剛促多起併購

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現年62歲、中美晶與環球晶董事長徐秀蘭出身於新北市三重，自北一女、輔大畢業，後來赴美國伊利諾大學取得電腦科學碩士。隨後，1998年，37歲的徐秀蘭在華強科工作，由於她思慮清晰、做事條理分明、認真負責，因此被中美晶大股東孫鐵漢延攬加入中美晶，認為她是全方位的經營管理人才，相當看好她的未來。
徐秀蘭加入中美晶的首要任務，就是把中美晶打造成晶圓廠裡的台積電，後來又獲她口中的「導師」與「貴人」──中美晶董事長盧明光的賞識與重用。擁有「併購天王」稱號的盧明光，手把手帶著徐秀蘭展開多次併購，而且都是「以小吃大」，最後讓中美晶規模快速擴張。
包括2008年中美晶買下美國半導體磊晶廠 Globitech。2011年中美晶將半導體事業分割出去，成立「環球晶」，環球晶於2012年收購當時全球第6大的日本晶圓廠Covalent Material Silicon（CVS），2016年又併購丹麥浮融帶長晶法晶圓製造廠Topsil與全球第4大矽晶圓製造與供應商Sunedison Semiconductor（SEMI）。
2020年6月，盧明光正式將中美晶企業經營的重責大任傳承交棒給徐秀蘭，而在徐秀蘭的領軍下，中美晶2022年營收818.7億元、年增18.9%，歸屬母公司稅後淨利為87.2億元，年增28%，稅後每股純益為14.87元，營收與獲利表現都再創新高。環球晶2022年全年合併營收702.86億元、稅後淨利153.67億元，每股盈餘35.31元，同樣全數改寫新高，環球晶也成為全球第三大半導體矽晶圓製造廠。
徐秀蘭好親和！待同事夥伴為家人 被併購廠商也心悅誠服
其實，徐秀蘭是半導體界少數的女性董事長，要說起她的成功之道，與她親和「以柔克剛」的個性、熱愛工作與學習有關。她身邊的人士就透露，徐秀蘭嚴以律己、寬以待人，每天早上凌晨就起床與海外子公司開視訊會議、處理信件與公務，再從台北到竹科上班。工作起來是「拼命三娘」，但對待員工與合作夥伴卻有如家人一般，時時刻刻表達關心。
徐秀蘭曾對外提到，中美晶很樸實、很專注，自己進入中美晶之後，遇到網路泡沫與金融海嘯2次危機，但她總想著不能裁台灣員工，在連擦手紙也要省「只用半張」的精神下，大家同心協力一步步撐過來。
另外，她在開會時也經常以「我們家」來取代「公司」，自然理所當然把同事與員工都看做家人，曾說自己工作沒有壓力，因為有家人一起扛，擅長營造「家人們」一起「為家做事」的和樂氛圍。
也因此，合作很久的夥伴也對徐秀蘭與中美晶產生信任感，當徐秀蘭領軍展開併購時，即便是「以小併大」，被收購的公司也能很放心接受。徐秀蘭曾多次透露，每次併購都讓自己學得更多，原本以為是賺到公司成長、賺到客戶、賺到產能爆發，但實際上卻也跟很多一流的公司學習。
徐秀蘭熱愛學習新事物 也迷ChatGPT、元宇宙
不只對公司同事、對客戶親和，徐秀蘭每次出席活動，面對媒體尖銳提問，總能以溫柔而堅定的口吻仔細說明，她邏輯清晰、口條分明，即便媒體很急切，她也能不疾不徐、誠懇不誇大、細心地娓娓道來，讓身旁的記者們也聽得「如沐春風」。
在半導體界以男性為主導的世界裡，徐秀蘭待人和善，擅長以柔克剛，同時她也熱愛學習新事物，她之前接受媒體專訪時就曾說自己雖然很忙碌，但仍會抽時間聽新聞、聽書，甚至也玩ChatGPT、關注元宇宙等議題。
徐秀蘭說過，自己在熱愛的產業裡，看著科技日新月異，這樣的轉變真的很迷人，而這些迷人的科技裏頭又有自己的腳步，是很棒的體驗。她同時以拳王阿里的一句名言「Don't count the days, make the days count！」不要只活著數日子，要讓每一天都不虛度，來勉勵年輕人努力向上。