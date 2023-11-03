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職場薪女力／「晶圓女王」徐秀蘭　半導體界以柔克剛促多起併購

▲中美晶與環球晶董事長徐秀蘭有「晶圓女王」以及「併購女王」的稱號。在男性為多的半導體界，她擅長以柔克剛，把員工、同事與合作夥伴當家人。（圖／記者許家禎攝，NOWnews資料照片）
▲中美晶與環球晶董事長徐秀蘭有「晶圓女王」以及「併購女王」的稱號。在男性為多的半導體界，她擅長以柔克剛，把員工、同事與合作夥伴當家人。（圖／記者許家禎攝，NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

招牌妹妹學生頭，總是一件簡單的襯衫加長褲，中美晶與環球晶董事長徐秀蘭在科技界沒有像超微執行長蘇姿丰一樣有氣勢，但她卻有「晶圓女王」以及「併購女王」的稱號。在男性為多的半導體界，她每天工作18個小時，嚴以律己、待人和善，擅長以柔克剛，把員工、同事與合作夥伴當家人，因此長年合作、被收購的公司也能心悅誠服。而在她領軍下，美晶與環球晶營收與獲利屢創新高，環球晶也成為全球第三大半導體矽晶圓製造廠。

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導師盧明光手把手指導　徐秀蘭展開併購之路
現年62歲、中美晶與環球晶董事長徐秀蘭出身於新北市三重，自北一女、輔大畢業，後來赴美國伊利諾大學取得電腦科學碩士。隨後，1998年，37歲的徐秀蘭在華強科工作，由於她思慮清晰、做事條理分明、認真負責，因此被中美晶大股東孫鐵漢延攬加入中美晶，認為她是全方位的經營管理人才，相當看好她的未來。

徐秀蘭加入中美晶的首要任務，就是把中美晶打造成晶圓廠裡的台積電，後來又獲她口中的「導師」與「貴人」──中美晶董事長盧明光的賞識與重用。擁有「併購天王」稱號的盧明光，手把手帶著徐秀蘭展開多次併購，而且都是「以小吃大」，最後讓中美晶規模快速擴張。

包括2008年中美晶買下美國半導體磊晶廠 Globitech。2011年中美晶將半導體事業分割出去，成立「環球晶」，環球晶於2012年收購當時全球第6大的日本晶圓廠Covalent Material Silicon（CVS），2016年又併購丹麥浮融帶長晶法晶圓製造廠Topsil與全球第4大矽晶圓製造與供應商Sunedison Semiconductor（SEMI）。

2020年6月，盧明光正式將中美晶企業經營的重責大任傳承交棒給徐秀蘭，而在徐秀蘭的領軍下，中美晶2022年營收818.7億元、年增18.9%，歸屬母公司稅後淨利為87.2億元，年增28%，稅後每股純益為14.87元，營收與獲利表現都再創新高。環球晶2022年全年合併營收702.86億元、稅後淨利153.67億元，每股盈餘35.31元，同樣全數改寫新高，環球晶也成為全球第三大半導體矽晶圓製造廠。

▲中美晶與環球晶董事長徐秀蘭有「晶圓女王」以及「併購女王」的稱號。在男性為多的半導體界，她擅長以柔克剛，把員工、同事與合作夥伴當家人。（圖／環球晶官網，NOWnews製表）
▲中美晶與環球晶董事長徐秀蘭有「晶圓女王」以及「併購女王」的稱號。在男性為多的半導體界，她擅長以柔克剛，把員工、同事與合作夥伴當家人。（圖／環球晶官網，NOWnews製表）
徐秀蘭好親和！待同事夥伴為家人　被併購廠商也心悅誠服
其實，徐秀蘭是半導體界少數的女性董事長，要說起她的成功之道，與她親和「以柔克剛」的個性、熱愛工作與學習有關。她身邊的人士就透露，徐秀蘭嚴以律己、寬以待人，每天早上凌晨就起床與海外子公司開視訊會議、處理信件與公務，再從台北到竹科上班。工作起來是「拼命三娘」，但對待員工與合作夥伴卻有如家人一般，時時刻刻表達關心。

徐秀蘭曾對外提到，中美晶很樸實、很專注，自己進入中美晶之後，遇到網路泡沫與金融海嘯2次危機，但她總想著不能裁台灣員工，在連擦手紙也要省「只用半張」的精神下，大家同心協力一步步撐過來。

另外，她在開會時也經常以「我們家」來取代「公司」，自然理所當然把同事與員工都看做家人，曾說自己工作沒有壓力，因為有家人一起扛，擅長營造「家人們」一起「為家做事」的和樂氛圍。

也因此，合作很久的夥伴也對徐秀蘭與中美晶產生信任感，當徐秀蘭領軍展開併購時，即便是「以小併大」，被收購的公司也能很放心接受。徐秀蘭曾多次透露，每次併購都讓自己學得更多，原本以為是賺到公司成長、賺到客戶、賺到產能爆發，但實際上卻也跟很多一流的公司學習。

徐秀蘭熱愛學習新事物　也迷ChatGPT、元宇宙
不只對公司同事、對客戶親和，徐秀蘭每次出席活動，面對媒體尖銳提問，總能以溫柔而堅定的口吻仔細說明，她邏輯清晰、口條分明，即便媒體很急切，她也能不疾不徐、誠懇不誇大、細心地娓娓道來，讓身旁的記者們也聽得「如沐春風」。

在半導體界以男性為主導的世界裡，徐秀蘭待人和善，擅長以柔克剛，同時她也熱愛學習新事物，她之前接受媒體專訪時就曾說自己雖然很忙碌，但仍會抽時間聽新聞、聽書，甚至也玩ChatGPT、關注元宇宙等議題。

徐秀蘭說過，自己在熱愛的產業裡，看著科技日新月異，這樣的轉變真的很迷人，而這些迷人的科技裏頭又有自己的腳步，是很棒的體驗。她同時以拳王阿里的一句名言「Don't count the days, make the days count！」不要只活著數日子，要讓每一天都不虛度，來勉勵年輕人努力向上。

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