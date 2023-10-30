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人數創新高！韓國逾115萬名學碩博士　選擇成為「打工仔」領時薪

▲韓國統計廳發現，擁有大學以上學歷者選擇打工領時薪的人口高達115.6萬人，創下自2003年有紀錄以來規模最多。（圖／翻攝自韓聯社）
▲韓國統計廳發現，擁有大學以上學歷者選擇打工領時薪的人口高達115.6萬人，創下自2003年有紀錄以來規模最多。（圖／翻攝自韓聯社）

國際中心楊智傑／綜合報導

韓國青年勞動力正在減少，在就業市場冷颼颼的的情況下，韓國統計廳發現截至今年8月為止，大學或研究生畢業後從事兼職等打工類領時薪的人數高達115.6萬人，另一項調查結果則顯示每十個領時薪的兼職人員之中，就有四個表示這是「逼不得已」的選擇。

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韓國就業狀況惡化，根據韓國統計廳在今年2月份的調查，韓國出現49.7萬名青年處於沒有工作、也沒在找工作的休息狀態，其中以「沒有理想崗位」和「身體不好」為由居多，規模是2003年有紀錄以來最多，另外大學或碩士畢業後，選擇去打工賺鐘點費的則在今年8月，同樣創下自2003年有紀錄以來最多，比起去年同期增加了7.9萬人。

《韓聯社》報導指出，以8月為計算標準，韓國自2008年起，大學以上學歷領鐘點費的打工族人數為24.6萬人，自2009年增至30.3萬人，連續15年保持增加趨勢，且今年領時薪的打工族學歷當中，國中以下、高中畢業與大學以上等三類的勞動人口中，大學以上學歷者占比來到29.8％，創下歷史新高。

韓國統計廳分析，20多歲的打工族對於「大學以上學歷」這個族群的增加產生一定影響，該年齡區間選擇領時薪者多半在課後輔導、補習班講師、住宿與餐飲業或者是藝術類、體育類或學科等家教領域有所增加。

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