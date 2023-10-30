已被蒲亭掌控？瓦格納宣布「接受俄軍指揮」 重返烏克蘭前線作戰
俄羅斯傭兵組織「瓦格納」（Wagner）今年在首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）領導下，朝俄羅斯軍方高層發動兵變，兩個月後普里格津離奇墜機離世，而又過了兩個月瓦格納突於昨（29）宣布，將接受俄國國民兵指揮回到烏克蘭前線作戰，似乎意味著瓦格納傭兵已經被國家掌控。
國際中心楊智傑／綜合報導
瓦格納Telegram官方頻道「灰色地帶」（Grey Zone）昨天宣布，瓦格納集團已部署至俄羅斯國民兵底下並重返烏克蘭戰區，預計很快會開始徵召後備軍。俄羅斯國防部消息也證實，瓦格納傭兵正在烏克蘭東邊的頓巴斯地區（Donbas）與烏軍交戰，這是瓦格納兵變後4個月以來首度回到烏克蘭這片土地作戰。
俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）在今年9月曾接見瓦格納傭兵組織（Wagner Group）的前最高指揮官特羅謝夫（Andrei Troshev），同在現場的還有俄羅斯副國防部長葉夫庫羅夫（Yunus-Bek Yevkurov），當時蒲亭賦予特羅謝夫指揮「志願戰士在特別軍事行動區作戰」的任務，被認為是瓦格納傭兵重新投入俄烏戰爭的訊號，分析也認為蒲亭透過這場會議，向外界表明瓦格納傭兵已經被國家掌控。
在蒲亭與特羅謝夫的會談上，克里姆林宮直接表明特羅謝夫如今在國防部工作，凸顯出瓦格納已經重新被國家掌控，而蒲亭在現場也明確表示，「這支隊伍可以執行各種戰鬥任務，當然首先是在特別軍事行動區」，也就是意指投入與烏克蘭的戰爭之中。