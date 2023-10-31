亞帕運／中華英雄進帳4金、4銀和12銅 國內企業發獎金500萬
2022第4屆杭州亞洲帕拉運動會於10月28日落幕，行政院舉辦代表團返國感恩餐會，愛爾麗總裁常如山「拋磚引玉」當場頒發得牌有功選手和教練獎金達500萬元台幣，總計整個賽會下來，愛爾麗集團就捐贈了共超過600萬元台幣，讓與會選手和教練都相當挀奮不已，總裁常如山更勉勵所有選手：「再接再勵，下個比賽再創佳績！」
記者廖聿偉/綜合報導
中華代表團在本屆杭州亞帕運奪下4面金牌、4面銀牌和12面銅牌，總共20面獎牌，金牌數創下我國在亞帕運的次佳成績，行政院今舉辦代表團返國感恩餐會，包括院長陳建仁、教育部潘文忠部長、體育署鄭世忠署長、代表團穆閩珠團長和愛爾麗總裁常如山等人都列席。
在愛爾麗集團的贊助下，今年中華亞帕運代表隊創下佳績，中華帕總在感恩餐會中頒贈感謝狀並把今年亞帕運的火把贈送給常董，常如山說：「感謝今年亞帕運選手的努力奮戰，大家都代表了台灣2500萬人的期待，當場升起中華奧會旗時真的讓人感動，希望未來能有更多的台灣企業來共襄盛舉，也期許台灣亞帕運的選手能再接再勵。」
愛爾麗總裁常如山也全程跟著台灣亞帕運選手看完全程賽事，亞帕運選手展現出積極正向的拼戰精神，讓他深深受到感動，當場就祭出金牌選手20萬元、銀牌選手15萬元和銅牌選手10萬元及教練5萬元台幣的高額激勵獎金，奪下首金的跆拳道選手蕭翔文更是在奪金當天就收到熱騰騰的20萬元獎金。