只剩頭骨！23歲德裔女音樂節遭哈馬斯綁架 以色列證實：已身亡
23歲德裔女刺青師夏妮（Shani Louk）在本月7日於以色列南部參加音樂節，卻遭發動突襲的巴勒斯坦武裝組織哈馬斯綁架，甚至遭裸身遊街羞辱。以色列外交部今證實夏妮的死訊，並稱感到心碎；德媒則稱救援組織是在加薩地區發現死者的頭骨，初步分析認為她可能頭部中彈後傷重而亡。
國際中心楊智傑／綜合報導
以色列外交部稍早在社群平台X（前推特）上發文表示，「我們在此悲痛地證實，23歲的德國裔以色列公民夏妮已去世。夏妮在一場音樂節中被綁架，除了被恐怖分子哈馬斯折磨，她還被帶到加薩遊街示眾，經歷難以言喻的恐懼」，以國外交部在聲明中表示為此感到心碎，並稱願親友記得她最美好的一面。
23歲的夏妮為以色列、德國雙重國籍，7日當天在以色列南部參加音樂節活動時被哈馬斯成員擄走帶回加薩走廊。音樂節攻擊事發畫面當中，夏尼躺在哈馬斯卡車的後座上，看起來似乎已經失去知覺，其母親日前曾表示對女兒的生存懷抱微薄希望，「哈馬斯不會想拿遺體來談判」。
不過根據德國《畫報》報導，夏妮的母親被以色列救援組織告知，他們在加薩地區發現女兒的頭骨，並從頭骨裂痕判斷夏妮可能早在7日被綁架後就因頭部中彈重傷，目前以色列外交部並未說明是否發現她的屍身，但以色列救援團體「Zaka」在現場收屍期間統計死者約有260人。
孩子同樣在音樂節上被綁架的以色列母親梅拉夫（Meirav Leshem Gonen）在記者會上表示，他們已經向總理納坦雅胡提出「所有人質交換」（everyone for everyone）協議，也就是與哈馬斯組織進行包含目前被關押在以色列監獄中，約6630名巴勒斯坦人的人質交換計畫。