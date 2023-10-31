高球／鼎邦菁英邀請賽冠軍獎金翻倍達百萬 六國96位好手角逐
總獎金新台幣600萬元的鼎邦菁英邀請賽將於今(1日)起至3日在苗栗全國花園鄉村俱樂部舉行三回合54洞賽程，有六國96位中外男子好手受邀參賽，包括60位男子職業選手爭取100萬元冠軍獎金及獎盃，另有15位長春職業球員角逐長春組冠軍獎金與獎盃，及21位業餘選手同場競技，今年仍持續舉辦慈善捐款活動，並將捐款對象增加到兩個單位。
記者廖聿偉/綜合報導
鼎邦投資公司今年是第三年冠名主辦這場賽事，而且將總獎金300萬元提高至600萬元，也是首次將長春賽納入其中，男子職業賽總獎金為540萬元，長春賽總獎金為60萬元；男子賽冠軍獎金也從前兩屆的50萬元增加一倍到100萬元。
這場男子職業賽總獎金540萬元，冠軍可得100萬元，亞軍45萬，依成績頒給前60名球員獎金；所有參賽選手均賽三回合，採不淘汰制。長春賽於11/1-2日舉行兩回合36洞賽程，冠軍8萬元丶亞軍6萬元。另外還加入了21位的業餘選手一起進行三回合的賽事。
這場比賽包括來自香港丶日本丶新加坡丶泰國丶美國及我國各方好手，齊聚一堂，同場競技；台灣好手包括2022年台巡賽年度獎金排名前30選手才能受邀參賽，前30名有24位選手均參賽角逐，排名依序包括劉嚴鴻丶何祐誠丶謝繼賢丶林冠伯丶黃頎丶高藤丶謝東宏及林文堂等。黃頎是2021年的冠軍。而受邀的長春好手有鍾春興丶沈忠賢丶陳志明丶林吉祥丶陳元車丶陳榮興及陳榮茂等將同場競逐。