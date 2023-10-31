2023萬聖節快樂／LINE特效關鍵字、萬聖夜起源、南瓜開運禁忌一覽

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即起至11月1日上午10時前，在LINE聊天室輸入「萬聖節」、「南瓜」、「幽靈」任一組關鍵字，就能觸發LINE萬聖節特效。
台灣時間10月31日一天限定，今（31）天還有萬聖節LINE主頁特效，個人主頁上方會出現搗蛋鬼及巫婆帽裝飾，相當應景。
🟡萬聖節起源、萬聖節是哪一天
萬聖節的起源各方說法不同，通常指10月31日萬聖夜、11月1日萬聖節（諸聖節），眾人慶祝的是前者10月31日萬聖夜，而後者諸聖節是天主教紀念所有聖人的節日。
萬聖夜在每年10月31日晚上慶祝，起初是小孩打扮成妖魔鬼怪，挨家挨戶要糖果。演變至今，萬聖節不再只有恐怖氛圍，也有搞怪和變裝表演。
🟡萬聖節禁忌、開運
命理專家楊登提醒，萬聖節到來之際，許多人會在家中進行應景裝飾，裝扮同時要注意「4大風水禁忌」，可用南瓜開運。
◾1、南瓜開運
把南瓜燈、南瓜裝飾品放在家中門口、客廳或餐桌的地方，增加氣氛之用，也能帶來好運氣。
◾2、燈飾開運
現代燈飾千百種，除了營造氣氛，可藉此提升家裡的氣場。
◾3、不擺陰邪裝飾物
若要在家中掛上萬聖節應景裝飾物，儘量以南瓜、星星、月亮、貓頭鷹，或是可愛風格的稻草人、魔術師、巫婆較適合，真實度太高的骷髏、魔鬼等恐怖裝飾物，屬陰邪器物，當作家居裝飾易有不良的靈動影響。
◾4、「五黃方」不可動
「五黃星」又稱瘟神，主宰疾厄、意外、血光、官訟，宜靜不可動，動之必有凶禍，不可在此方位動工、裝修，輕則災病，重者損人丁。
若此方位必須動工、裝修，要拜地基主。若睡床在此方位，可放葫蘆、六帝錢、羅盤制化，葫蘆要有瓶蓋及瓶口。2023年「五黃方」（瘟神方）在西北方，此方位不可有大型器物旋轉或震動。
🟡萬聖節學習單
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