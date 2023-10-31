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2023萬聖節快樂／LINE特效關鍵字、萬聖夜起源、南瓜開運禁忌一覽

▲2023萬聖節快樂！LINE輸入關鍵字啟動萬聖節特效，還有萬聖夜起源、南瓜開運禁忌一次看。圖為桃園萬聖城「QQ南瓜球」。（圖／樂遊桃園臉書）
▲2023萬聖節快樂！LINE輸入關鍵字啟動萬聖節特效，還有萬聖夜起源、南瓜開運禁忌一次看。圖為桃園萬聖城「QQ南瓜球」。（圖／樂遊桃園臉書）

記者黃韻文／綜合報導

2023萬聖節（Halloween）到來，除了耳熟能詳的Trick-or-Treat（不給糖就搗蛋），究竟眾人狂歡的萬聖節起源是什麼，以及LINE聊天室有萬聖節特效之外，今（31）日還有限定一天的LINE主頁特效；關於萬聖節的開運、禁忌、祝福，《NOWnews》整理懶人包一次看懂。

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🟡LINE萬聖節特效
即起至11月1日上午10時前，在LINE聊天室輸入「萬聖節」、「南瓜」、「幽靈」任一組關鍵字，就能觸發LINE萬聖節特效。

台灣時間10月31日一天限定，今（31）天還有萬聖節LINE主頁特效，個人主頁上方會出現搗蛋鬼及巫婆帽裝飾，相當應景。

▲10月31日一日限定，LINE個人主頁有萬聖節特效。（圖／LINE）
▲10月31日一日限定，LINE個人主頁有萬聖節特效。（圖／LINE）
🟡萬聖節起源、萬聖節是哪一天
萬聖節的起源各方說法不同，通常指10月31日萬聖夜、11月1日萬聖節（諸聖節），眾人慶祝的是前者10月31日萬聖夜，而後者諸聖節是天主教紀念所有聖人的節日。

萬聖夜在每年10月31日晚上慶祝，起初是小孩打扮成妖魔鬼怪，挨家挨戶要糖果。演變至今，萬聖節不再只有恐怖氛圍，也有搞怪和變裝表演。

🟡萬聖節禁忌、開運
命理專家楊登提醒，萬聖節到來之際，許多人會在家中進行應景裝飾，裝扮同時要注意「4大風水禁忌」，可用南瓜開運。

◾1、南瓜開運
把南瓜燈、南瓜裝飾品放在家中門口、客廳或餐桌的地方，增加氣氛之用，也能帶來好運氣。

◾2、燈飾開運
現代燈飾千百種，除了營造氣氛，可藉此提升家裡的氣場。

◾3、不擺陰邪裝飾物
若要在家中掛上萬聖節應景裝飾物，儘量以南瓜、星星、月亮、貓頭鷹，或是可愛風格的稻草人、魔術師、巫婆較適合，真實度太高的骷髏、魔鬼等恐怖裝飾物，屬陰邪器物，當作家居裝飾易有不良的靈動影響。

◾4、「五黃方」不可動
「五黃星」又稱瘟神，主宰疾厄、意外、血光、官訟，宜靜不可動，動之必有凶禍，不可在此方位動工、裝修，輕則災病，重者損人丁。

若此方位必須動工、裝修，要拜地基主。若睡床在此方位，可放葫蘆、六帝錢、羅盤制化，葫蘆要有瓶蓋及瓶口。2023年「五黃方」（瘟神方）在西北方，此方位不可有大型器物旋轉或震動。

▲二趾樹懶享用萬聖節大餐。（圖／高市府觀光局提供）
▲南瓜燈、南瓜裝飾可增加氣氛，也能帶來好運。圖為二趾樹懶享用萬聖節大餐。（圖／高市府觀光局提供）
🟡萬聖節學習單
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