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為長期抗戰做準備？已折損47名戰士　傳真主黨正努力遏止損失

▲黎巴嫩真主黨聲援哈馬斯，也因此與以色列衝突加劇。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
▲黎巴嫩真主黨聲援哈馬斯，也因此與以色列衝突加劇。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

以色列與巴勒斯坦伊斯蘭組織哈馬斯（Hamas）的衝突持續，有外媒引述知情人士透露，黎巴嫩真主黨（Hezbollah）已有數十名戰士因此喪生，為了因應長期衝突，真主黨正在努力遏制損失。

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根據《路透社》報導，自從哈馬斯和以色列7日開戰以來，由伊朗支持的黎巴嫩真主黨，已在與以色列的邊境衝突中，損失約47名戰士，達到2006年真主黨和以色列衝突死亡人數的1/5（當時為263人），其中大多是因以色列的無人機襲擊喪生，真主黨29日宣布擊落了一架以國無人機。

報導指出，真主黨許多成員，雖有多年在敘利亞戰鬥的經驗，但他們低估了無人機的威脅，以色列的無人機技術優勢，讓真主黨付出比預期還要多的戰士折損代價。

真主黨的支持者對此亦感到震驚，真主黨旗下的「al-Manar」電視台每天播放陣亡戰士的葬禮。其領導人納斯魯拉（Sayyed Hassan Nasrallah）宣稱，這些陣亡的戰士都應被尊為「通往耶路撒冷路上的殉道者」。

熟知真主黨想法的消息人士透露，儘管真主黨聲稱，準備好在必要時發動全面戰爭，聲援哈馬斯，但其實已調整其邊境衝突模式，降低損失程度。

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