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狂歡萬聖節！7-11美式、熱狗「買1送1」限今天　超商焦糖拿鐵39元

▲7-11有大杯美式、熱狗買1送1優惠限今天，還有榛果拿鐵、紅茶拿鐵、珍珠奶茶、香鑽水果茶買2送1。（圖／7-11提供）
▲7-11有大杯美式、熱狗買1送1優惠限今天，還有榛果拿鐵、紅茶拿鐵、珍珠奶茶、香鑽水果茶買2送1。（圖／7-11提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

今（31）日萬聖節狂歡，超商也推出提神咖啡買1送1，包括7-11有大杯美式、熱狗買1送1優惠限今天，還有榛果拿鐵、紅茶拿鐵、珍珠奶茶、香鑽水果茶買2送1優惠；萊爾富冰焦糖拿鐵特價單杯39元，還可疊加自帶杯折扣5元優惠，相當於34元開喝；全家私品茶攜手永豐餘生技聯名秋冬飲品，使用Fami Now預定自取享買2送1。

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▲7-11萬聖節。（圖／7-11提供）
▲7-11萬聖節行動隨時取推出333元寄杯飲品組合。（圖／7-11提供）
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▲萊爾富萬聖節冰焦糖拿鐵咖啡特價39元。（圖／截取自萊爾富）
▲萊爾富萬聖節冰焦糖拿鐵咖啡特價39元。（圖／截取自萊爾富FB）

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