質疑聲浪未減！李克強逝世前　山東官媒「心梗搶救成功」報導引議

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報導並指出，中國國務院新聞辦公室批准設立的全國重點新聞網站「魯網」（原山東新聞網），是山東省委省政府指定新聞發布平台，對此案例的描述則更為詳細，從病患的具體身分、轉院細節、所有時間點、用藥及病程，幾乎無一不明，雖然無法確定是否純屬巧合，但也再次引起外界對李克強死因的質疑。
有中國民眾在網上表示，「上海市曙光醫院是三級甲等醫院，而聊城市第三醫院是二級甲等醫院。有人強調曙光醫院是二流醫院，不夠資格給李克強治心臟病。聊城三院比曙光醫院還差一級，卻照樣可以治好急性心肌梗死。」
58歲的山東民工急性心肌梗死搶救成功，68歲的前總理李克強經「全力搶救」仍然喪命，上海醫院對李克強的救治也挨批如同「黑箱操作」。此外，前中國媒體人趙蘭健認為，網上流傳的李克強救治過程影片，呈現「一條帶著時間標註的職業操作流程的流水線」，拍攝和剪輯手法都特別專業，並非普通旁觀者或業餘人士可以做到，不排除是當局想通過「大外宣」的方式，證明李克強死亡是自然發生的事件，不過影像被發布出來後，民眾通過影像的準確性、專業性操作手法，解讀出另外的深層含義，讓人不寒而慄。
中共中央黨校前教授蔡霞也在X平台上指出，上海曙光醫院的特色診療科目是預防保健科、呼吸內科專業，如果心臟病發的李克強，真是被送到該院搶救，疑點極大。
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