中共向哈瑪斯取經攻台？學者 ：共軍更擔心新疆與西藏遇襲

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揭仲表示，這次哈瑪斯的「阿克薩洪水行動」，讓以色列在猝不及防的狀態下遇襲，固然令國人印象深刻，但這種情形在共軍武力犯台時，不太可能發生。因為共軍武力犯台，牽涉到將數十萬部隊與大量的物資，跨越海峽運送到台灣的陸地與周邊之海空域，人力、物力的集結與前運規模非常浩大，根本難以遮掩。例如海空軍的調動、徵用商船與大量裝備物資鐵公路運輸，就完全無法「地下化」。而共軍的彈道飛彈攻擊與渡海作戰的發動，中間也不會間隔太久，因此在共軍飛彈升空前，相關的動員與集結工作必然早已開始。
揭仲說，共軍是渡海作戰，在台灣海峽最窄也有110公里的情況下，哈瑪斯的地道戰、輕航機、飛行傘等非正規入侵手段，完全派不上用場；頂多對少數離中國大陸陸地非常近的外島，如小金門與大膽島等，乍看之下還有些作用。但在共軍掌控外島制空權與制海權的情況下，似乎也沒必要用這些非正規手段，頂多是在攻擊開始前，利用小型無人機破壞若干警告監視系統或無人砲塔，讓少數人員先潛入。
揭仲強調，其實哈瑪斯這次襲擊以色列的手段，反而很適合新疆與西藏的分離主義武裝人員，用來襲擊共軍為了戍守這些地廣人稀的地帶，所設置的許多相對孤立的營區、據點、哨所，或伏擊共軍派出的邊境巡邏隊。例如哈瑪斯運用商用小型無人機攜帶炸彈，破壞以色列在加薩邊境的無人砲塔與監視系統，或利用地道發射自製火箭攻擊以軍的做法，在新疆與西藏等地就很可能被複製。因此，揭仲認為，中共如果真的跟哈瑪斯取經，應該不是為了攻台，而是擔心在陸上邊境地帶遭到類似手段的攻擊。