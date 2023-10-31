電腦用太久脖子硬！出現「2警訊」恐神經受損　治療6週無效要開刀

我是廣告 請繼續往下閱讀
鐘子超表示，在臨床上，可依據發麻的部位作為定位的參考，例如頸椎第六節神經根病變，會引起手部大拇指發麻，而25%的病人除了麻的症狀外，還伴隨感覺喪失，有3成的患者則會出現肌無力。
頸椎間盤突出的治療是依據疼痛程度、神經根或頸脊髓神經受壓迫的情形，來決定治療方針，大部份症狀是暫時的保守療法，例如藥物、物理復健等，應都可產生療效，但若經6至12週治療後仍無效，再來考慮手術治療。
對於頸部的保養，鐘子超建議，針對高危險工作例如長時間使用電腦的上班族、繪圖工作者等，因姿勢固定且容易過度使用頸椎，務必要留意頸部健康，要避免頸部前屈超過20度、後仰超過5度，或過度扭轉。
此外，長期固定姿勢會使頸部肌肉一直處於緊繃狀態，這會影響局部血液循環，讓頸、肩部肌肉更容易疲勞，記得坐久了要起身伸展一下，並養成固定運動習慣，才能有效避免成為慢性疼痛。
🟡上班族頸部保養注意事項
📍避免不良姿勢。通常是指頸部前屈超過20度，後仰超過5度，或過度扭轉。
📍不宜久坐不動。 至少每小時起身1次活動筋骨。
📍養成固定運動習慣，以全身性的有氧運動為佳。
📍若頸部疼痛合併有手腳無力或感覺喪失等症狀，或有胃口差、體重減輕、噁心、嘔吐等現象，應速就醫。