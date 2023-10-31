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電腦用太久脖子硬！出現「2警訊」恐神經受損　治療6週無效要開刀

▲現代人上班時間長，成日久坐使用電腦，脖子容易硬、疼痛，出現「2警訊」恐代表神經受損。（情境圖／攝影陳明中攝）
▲現代人上班時間長，成日久坐使用電腦，脖子容易硬、疼痛，出現「2警訊」恐代表神經受損。（情境圖／攝影陳明中攝）

家庭消費中心／綜合報導

現代人不得不每天用3C產品，低頭時間愈來愈長，每年的頸部疼痛病人數量也逐年上升，而且有年輕化趨勢。醫師指出，多數的頸部疼痛會自然好轉，但不少人會持續3個月以上，形成慢性頸部疼痛，提醒當疼痛合併有手腳無力或感覺喪失等症狀，代表神經恐已受損，或有胃口差、體重減輕、噁心、嘔吐等現象，都應儘速就醫。 

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振興醫院神經外科主治醫師鐘子超說，慢性頸部疼痛常合併上肩疼痛或手麻，頸椎間盤突出是最常見的原因，患者往往因咳嗽或打噴嚏，造成椎間盤往正後方或後側邊突出壓迫到神經根引起不適症狀。

鐘子超表示，在臨床上，可依據發麻的部位作為定位的參考，例如頸椎第六節神經根病變，會引起手部大拇指發麻，而25%的病人除了麻的症狀外，還伴隨感覺喪失，有3成的患者則會出現肌無力。

頸椎間盤突出的治療是依據疼痛程度、神經根或頸脊髓神經受壓迫的情形，來決定治療方針，大部份症狀是暫時的保守療法，例如藥物、物理復健等，應都可產生療效，但若經6至12週治療後仍無效，再來考慮手術治療。

對於頸部的保養，鐘子超建議，針對高危險工作例如長時間使用電腦的上班族、繪圖工作者等，因姿勢固定且容易過度使用頸椎，務必要留意頸部健康，要避免頸部前屈超過20度、後仰超過5度，或過度扭轉。

此外，長期固定姿勢會使頸部肌肉一直處於緊繃狀態，這會影響局部血液循環，讓頸、肩部肌肉更容易疲勞，記得坐久了要起身伸展一下，並養成固定運動習慣，才能有效避免成為慢性疼痛。 

🟡上班族頸部保養注意事項

📍避免不良姿勢。通常是指頸部前屈超過20度，後仰超過5度，或過度扭轉。

📍不宜久坐不動。 至少每小時起身1次活動筋骨。

📍養成固定運動習慣，以全身性的有氧運動為佳。

📍若頸部疼痛合併有手腳無力或感覺喪失等症狀，或有胃口差、體重減輕、噁心、嘔吐等現象，應速就醫。

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