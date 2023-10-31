大台北小心下雨！明迎秋老虎飆30度 下波「較強冷空氣」時間出爐
今（31）日台灣天氣持續受到東北季風影響，中央氣象署表示，由於迎風面水氣多，桃園以北、宜蘭、花蓮都容易出現局部短暫雨，東北部還有局部較大雨勢發生機率。明（1）日起東北季風減弱，雨勢轉小且氣溫顯著上升，週四（11月2日）起各地多雲到晴，白天各地高溫都可達攝氏30度，屬於「秋老虎」的天氣型態，預計下波東北季風在下週日（11月4日）抵達，將是一波入秋後較強的冷空氣。
記者張志浩／綜合報導
氣象署指出，除了上述降雨區域外，北部山區及東南部地區也有零星短暫雨，其它地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，午後中南部山區有零星短暫陣雨，今日各地低溫約攝氏20至23度，白天桃園以北及宜蘭、花蓮高溫攝氏24至26度，其他約攝氏28至31度，中南部日夜溫差較大。
天氣風險公司分析師李至晟表示，東北季風預計明日白天開始減弱，迎風面的降雨時間減少，轉為多雲為主，週四起除了東北季風減弱外，環境風向轉為偏東風，白天高溫會逐漸上升，到週末時甚至有機會轉為偏東到東南風，這段時間包括北部的高溫也有機會來到攝氏30度以上。
下週日至下週一東北季風再度增強，北部、東半部有雨，中南部穩定，北部因為涼空氣加上雲量增多的影響，高溫會顯著下滑至攝氏25度左右，下週一晚上至下週二清晨氣溫達到最低，中北部跟宜花會來到攝氏20度出頭，局部地區因為輻射冷卻有機會來到攝氏20度以下，不過下週二的白天，東北季風又馬上開始減弱，天氣將回暖並趨於穩定。