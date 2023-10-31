基隆男搭公車襲臀女學生！被逮狡辯否認犯案 喊「沒錢」下場曝光
2022年2月間，基隆一名張姓男子搭乘公車時，利用手抓鐵桿的機會，用下半身碰撞未成年女學生臀部，女方事後報警處理，張男卻矢口否認犯案，甚至直言「沒錢」。案經基隆地院審理，依性騷擾罪判處張男有期徒刑2個月，得易科罰金6萬元。
記者林盈君／綜合報導
據判決書指出，張男於去年2月某日晚間，自基隆市某路段搭乘公車，見到女學生站在走道上，趁著伸手抓鐵桿的機會，走到對方身後以下半身襲臀女方。女學生事後告知家長，隨即前往警據報案，警方調閱監視器畫面，鎖定張男行蹤將其逮捕到案，但張男卻矢口否認犯行，不斷狡辯卸責。
案經基隆地院審理，法院認為，張男確實有偷襲性、短暫性、性暗示的不當觸摸，應屬性騷擾行為，且他與女學生並不相識，卻為滿足個人私慾，枉顧他人身體自主權與隱私權，欠缺尊重個人對於身體自主權利的觀念。法官審酌他於法院準備程序時認罪，並坦言沒錢賠償，因此依性騷擾罪判處有期徒刑2個月，得易科罰金6萬元，全案可上訴。
※【NOWnews 今日新聞
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