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孕婦逛街遭「天降羅威納犬」砸中！重傷急送醫　狗狗倒地掙扎死亡

▲義大利日前發生一起離奇寵物死亡事件，一隻羅威納犬從三樓掉落砸到孕婦，最後自己也沒了呼吸。（示意圖/Pixabay）
▲義大利日前發生一起離奇寵物死亡事件，一隻羅威納犬從三樓掉落砸到孕婦，最後自己也沒了呼吸。（示意圖/Pixabay）

記者張嘉哲/綜合報導

離奇寵物死亡案件！義大利日前發生一起悲傷的事件，一名28歲孕婦在羅馬知名的許願池特雷維噴泉附近逛街，結果一隻羅威納犬（Rottweiler）竟然從天而降砸到她，所幸婦人送醫後無大礙，不過該隻狗狗卻沒能逃過死劫，當場重傷身亡。

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根據外媒《共和國報》報導，事件發生在10月27日中午，一位剛懷孕2個月的28歲孕婦經過羅馬知名的許願池特雷維噴泉附近時，結果一隻羅威納犬竟然從房子3樓從天而降，直接砸中孕婦，導致孕婦重傷緊急送醫，所幸最後孕婦以及寶寶並無大礙。

不過該隻「從天而降的羅威納犬」在砸到婦人之後，在地上掙扎一陣子就沒了呼吸。義大利警方介入調查後，羅威納犬女主人表示，自己完全不清楚狗狗為何會從窗台掉落，由於家中還有養另外一隻貓，也不排除是寵物相互追逐時掉落。

🟡羅威納犬小檔案

羅威納犬（Rottweiler）又被稱為洛威拿犬，是一種起源於德國的大型犬，由獵捕野豬的「大獒犬」加上「牧羊犬」混種而成為如今我們所看到的洛威納犬，在歷史上洛威拿犬曾作為牧羊犬、警備犬、第一二次世界大戰的軍犬等。

羅威納犬的體型通常很大而且攻擊性也很強，有些國家甚至是「禁養犬種」，不過只要訓練得當，羅威納犬是服從性相當高的狗狗，對主人也忠心耿耿，因此才會常常被當作是護衛犬、軍犬陪伴人類身旁。

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