台股早盤漲逾60點 蔡英文加碼400億！低軌衛星起漲夯
美股四大指數昨（30）日反彈，台北股市今（31）日也跟著漲，早盤一度漲65點，來到16215點。權值王台積電早盤漲3元，來到535元。鴻海信心喊話後，今日漲2%，來到96.6元。聯發科相對弱勢在平盤上下游走。今日AI概念股大致走強，緯創與廣達漲0.4%左右、英業達漲0.7%，緯穎漲約1%。另外，總統蔡英文表示國家太空科技發展長程計畫要加碼400億元，今日低軌衛星概念股起漲！
記者許家禎／台北報導
美股跌深反彈，美股道瓊指數30日上漲511.37點，或1.58%，收32928.96點；那斯達克指數上漲146.47點，或1.16%，收12789.48點；標普500指數上漲49.45點，或1.2%，收4166.82點；費城半導體指數下跌41.91點，或1.30%，收3185.18點。
受到美股激勵，台北股市今日開高，早盤一度漲65點，來到16215點。晶圓代工龍頭、權值王台積電早盤漲3元，來到535元。同樣為晶圓代工的聯電小跌、世界先進漲0.5%、力積電漲0.5%。其他重要電子股，如聯發科在平盤附近上下游走，國巨下挫，跌幅0.7%。
而鴻海受到市場利空影響，連日走跌，昨信心喊話後，今日漲2%，到96.6元。其他，宏碁、群創走高，大立光強勢漲3%。今日AI概念股大致走揚，指標股緯創與廣達漲0.4%左右、英業達漲0.7%，技嘉小漲，緯穎漲約1%。其他，健策、研揚與勤誠漲1%，創意、世芯-KY漲0.6%。
今日IC設計族群依舊紅通通，早盤海德威、笙科飆漲停，笙泉、祥碩、金麗科漲2到3%，旺玖、驊訊、通嘉、揚智、紘康漲1%以上。而台灣太空國際年會（TASTI）30日登場，蔡英文表示國家太空科技發展長程計畫要加碼400億元，今日低軌衛星概念股起漲，耀登漲3%、乙盛-KY、昇達科、昇貿、耀華漲逾2%。