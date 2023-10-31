藍白合破局要負最大責任？柯文哲：「合作可以」但需符合社會期望

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柯文哲說，合作要有公開、公平規則，所以他的態度是，若要合作，就是公開、公平，若要提出奇怪的規則，或是密室政治，分贓政治，將無法得到人民支持，他說，不可能每個層面都合作，該合作時合作，需競爭時競爭，要對抗時對抗。
柯文哲進一步表示，合作有很多層面，從政策綱領到立委選舉、立院選舉、組閣都是，不可能每個層面都可合作，若可以，不如合成一個黨，所以異中求同，他的觀念來自於美國國務卿布林肯的說法，美國對中政策，可以合作的地方合作，需要競爭時競爭，必須對抗時還是要對抗。
柯文哲指出，合作總要有公開、公平的規則，雙方都是獨立的政黨，都有各自持者需要交代，所以他的態度是，如果有共同的目標，就朝那個目標，大家有公開公平的規則，若要提出奇怪的比賽規則，甚至一開始訴諸密室政治，分贓政治，將無法得到人民支持。
媒體問有民調顯示，藍白合若破局，柯文哲要負相當的責任，對此柯文哲回應，要公開透明，不可因一時利益，失去政治價值，合作當然是可以，但要符合社會期望、公開透明原則。
柯文哲的媽媽何瑞英昨日提到，如果要侯、柯兩人印在同張選票，還不如單獨選到底，柯文哲笑說，「我每次都說，奇怪每次民進黨都抹黑說我仇女，我們家每個女性都非常有個人意見，我媽媽只代表某個國民的意見，不代表本黨，她不是本黨發言人」。