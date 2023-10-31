藍白會談總統合作無進度　朱立倫：下次會談時間越快越好

藍白合破局要負最大責任？柯文哲：「合作可以」但需符合社會期望

▲民眾黨總統參選人柯文哲競總舉辦「與哲同行三部曲」記者會。（圖／記者呂炯昌攝，2023.10.31）
▲民眾黨總統參選人柯文哲競總舉辦「與哲同行三部曲」記者會。（圖／記者呂炯昌攝，2023.10.31）

記者呂炯昌／新北報導

藍白合陷入僵局，網路媒體昨日公布最新民調結果，以「若未來藍白合破局，誰應負最大責任」為題調查，發現33.8%的民眾認為民眾黨總統參選人柯文哲應負最大責任。對此，柯文哲今（31）日表示，合作當然可以，但要符合社會期望、公開透明原則。

我是廣告 請繼續往下閱讀
柯文哲競總今日上午舉辦「與哲同行三部曲」記者會，說明「壯遊台灣 - 眾望所歸」、「咖啡車 - 眾咖齊聚」、「公民監票 - 眾所矚目」三項計畫，宣告與壯遊環台正式啟動。會後媒體詢問跟國民黨總統參選人侯友宜合作搭檔的可能性，以及合作方式？柯文哲表示，每個政黨都有他的自主性，選舉應該各自努力，剛好台灣超過60％民意支持政黨輪替，他預測明年選舉國會會三黨不過半，他在思考台灣能夠走出藍綠對抗泥淖，如果可以將歐洲、北歐行之有年的內閣制帶來台灣，可以減少內部政治鬥爭帶來的程度。

柯文哲說，合作要有公開、公平規則，所以他的態度是，若要合作，就是公開、公平，若要提出奇怪的規則，或是密室政治，分贓政治，將無法得到人民支持，他說，不可能每個層面都合作，該合作時合作，需競爭時競爭，要對抗時對抗。

柯文哲進一步表示，合作有很多層面，從政策綱領到立委選舉、立院選舉、組閣都是，不可能每個層面都可合作，若可以，不如合成一個黨，所以異中求同，他的觀念來自於美國國務卿布林肯的說法，美國對中政策，可以合作的地方合作，需要競爭時競爭，必須對抗時還是要對抗。

柯文哲指出，合作總要有公開、公平的規則，雙方都是獨立的政黨，都有各自持者需要交代，所以他的態度是，如果有共同的目標，就朝那個目標，大家有公開公平的規則，若要提出奇怪的比賽規則，甚至一開始訴諸密室政治，分贓政治，將無法得到人民支持。

媒體問有民調顯示，藍白合若破局，柯文哲要負相當的責任，對此柯文哲回應，要公開透明，不可因一時利益，失去政治價值，合作當然是可以，但要符合社會期望、公開透明原則。

柯文哲的媽媽何瑞英昨日提到，如果要侯、柯兩人印在同張選票，還不如單獨選到底，柯文哲笑說，「我每次都說，奇怪每次民進黨都抹黑說我仇女，我們家每個女性都非常有個人意見，我媽媽只代表某個國民的意見，不代表本黨，她不是本黨發言人」。

陸配列不分區惹議　柯文哲反嗆：趙天麟「親中舔共」還任立院召委

「支持性別平權是柯文哲不變職志！」黃珊珊曝柯缺席同志遊行原因

走訪賴清德本命區！柯文哲批：緊抱反核神主牌、放任光電亂蓋

拜登見王毅強調美中須溝通　邱臣遠：對話總比冷戰好

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞