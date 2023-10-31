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網傳政府拋售台積電股份　國發會提4點澄清：因配股還增加持股

▲國發會昨（30）日晚間針對網上「政府拋售台積電股份」的傳言作澄清，指出國發基金持有台積電股數持續增加，且自2016年以來國發基金並未釋股台積電。（圖／記者許家禎攝）
▲國發會昨（30）日晚間針對網上「政府拋售台積電股份」的傳言作澄清，指出國發基金持有台積電股數持續增加，且自2016年以來國發基金並未釋股台積電。（圖／記者許家禎攝）

記者鄭妤安／台北報導

風傳媒網路節目《下班經濟學》的其中一段影片近日在網上瘋傳，影片中華爾街操盤手闕又上提到，「政府賣掉台積電42%的股份」、「政府應該花5.5兆把台積電全買下來」，針對上述言論，國發會以「4個事實」澄清，國發基金持有台積電股數持續增加，且自2016年以來國發基金並未釋股台積電。經濟部長王美花今（31）日也出面說明表示，政府近幾年除了增加持股外，同時也不斷協助其在台發展，提醒「不實訊息務必留意」。

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國發會昨（30）日晚間針對網上「政府拋售台積電股份」的傳言作澄清，首先表示，國發基金於1986年成為台積電創始股東以來，持有股數持續增加，從6653萬股成長到16.537億股，主要是由於公司持續成長、股份增加，但也使得國發基金持股比例相對降低至6.38%。政府若全數買下台積電，會讓台積電成為國營事業，反而不利於提升公司競爭力與經營彈性。

再者，自1992年原始股東菲利浦公司行使買回後，國發基金僅於1998至2005年間，因應國際情勢及政府財政調度而釋股，2005年以後至今未再釋股。國發基金目前仍為台積電公司單一最大股東。

國發會指出，最近一次編列預算釋股是在2014年馬政府時期，為因應政府財政吃緊，預計約釋股1.77億股，編列213億4694萬「歲入」，然而在立法院審查預算時，被朝野立委反對，預算刪除後並未出售股票。

最後，台積電持續成長、獲利表現亮眼，股價從2016年5月20日的148.5元至2023年10月27日股價已成長至533元，且近八年公司配發給國發基金的股利達1173.69億元，是公司成立以來累積至今配發給國發基金股利總額的68%，同時國發基金近七年的盈餘也高達1371.42億，績效表現亮眼。

國發會對於網傳影片澄清，經查證比對後，被重製的影片為風傳媒2018年10月「上班經濟學」網路節目片段，後製者還刻意加上「當家的敗家」、「民進黨政府這6年搞掉台積電」、「半導體拜拜」等聳動文字，意圖誤導大眾，「相信這些也不是闕又上先生發言的本意。」

國發會提醒，請勿輕信來源不明的影片。對此，經濟部長王美花也出面說明，政府近幾年對不僅沒有拋售台積電股份，甚至因配股還增加持股，同時也不斷協助台積電在台發展，「台積電好、台灣的產業好，這是大家共同的期望」，不實訊息務必留意。

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