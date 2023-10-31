舌尖上的文化嘉年華！探訪五星級泰籍名廚 新住民創業家憶述人生
移民署持續推動跨機關行動服務方案，前進社區關心新住民在台灣的生命故事，今（31）日由移民署副署長林宏恩偕同大陸委員會組長李佩儒、財團法人海峽交流基金會科長陳穎慶等人，到雲林縣訪視在古坑鄉以自然農法種植咖啡的新住民徐慧馨、桂林映象會館的五星級泰籍名廚舒孟川，以及為愛與夢想從法國來台，與台灣妻子在純樸的北港小鎮開設法式甜點店的郭睿思，關懷他們在台灣落地生根發揮所長的生活點滴，也用實際行動表達政府對新住民的重視。
國際中心賴正琳／綜合報導
首站來到處處咖啡飄香的古坑鄉，訪視「109年新女力創業加速器計畫」的得主徐慧馨，品嚐她親手栽植烘培的「台灣獼猴咖啡」。夫家原先在古坑種植檳榔並經營民宿與餐飲，在經歷921大地震及莫拉克颱風後，她開始發現水土保持的重要性及思考永續經營，決定改為種植咖啡樹、無毒香水檸檬等經濟作物，並投入咖啡產品的研發。閒暇之餘，她也指導樟湖國小學生，在109年全國「咖啡小達人」的比賽中獲得冠、亞軍殊榮。徐慧馨向林宏恩一行人介紹種植咖啡豆、烘製研磨以及沖泡等流程，香醇溫潤又回甘的咖啡讓大家都稱讚不已，口感完全不輸給國外進口的咖啡豆，不負古坑為台灣咖啡故鄉的美譽。
林宏恩一行人接著到泰國風格的「桂林映象會館」訪視五星級名廚舒孟川，抵達會館後，映入眼簾的是莊嚴神像置於紅漆玄關，敞開大門後便是充滿濃厚南洋風情的的步道，沿途的泰國大象、金色圖騰塑像，泰國進口嘟嘟車等，彷彿立刻飛到泰國度假。舒孟川曾任教高雄餐飲大學、歷任高雄福華及台南大億麗緻等飯店主廚，現場展現拿手好菜，除了傳統泰國菜，也發揮創意推出改良版台灣人能接受的泰式珍饌、品嚐過後令人吮指回味，原來泰式料理可以如此療癒，搭配泰國進口餐具及裝潢，一秒偽出國，讓眾人直呼實在「泰」幸福。
最後拜訪位於北港鎮的「法•黑孚法式甜點店」，致力於製作美味法式甜點的法國主廚郭睿思，遇見生命中的另一半藍帶主廚郭育涵，兩人於法國相識相戀，決定回台創業圓夢，從剛開始的網路行銷一路做到現在擁有自己浪漫溫馨的店面，很多顧客甚至遠從台北及高雄慕名而來，只為品嚐道地的法式甜點。郭睿思引導林宏恩一行人體驗製作法國最具代表性的甜點馬卡龍，讓大家讚不絕口。郭睿思還不太會說中文，特別請太太感謝政府營造友善外國人生活環境的用心。
林宏恩表示，隨著人口移動全球化的浪潮，政府致力建立友善多元的移民環境，延攬優秀人才留在台灣，本次特別頒發永久居留證給舒孟川及郭睿思，也鼓勵他們繼續勇敢逐夢，在台灣發光發熱。