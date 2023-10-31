足球／球王Messi第8度獲金球獎！稱該獎要獻給已故傳奇Maradona
2023年金球獎頒獎典禮今（31日）在法國巴黎舉行，率領阿根廷在世界盃奪冠的球王Lionel Messi，榮獲職業生涯第8座金球獎（Ballon d'Or），這也是他生涯第8座金球獎（史上最多），上一次獲獎則是在2021年，並在頒獎典禮上稱，「要將生涯第8座金球獎獻給阿根廷已故傳奇Diego Maradona」以表示尊敬。
記者張志宇/綜合報導
金球獎是《法國足球》雜誌舉辦的年度獎項，在今年已邁入第67屆，過去曾7度獲獎（2009、2010、2011、2012、2015、2019與2021年）的Lionel Messi，雖今年告別歐洲足壇，轉戰美國MLS邁阿密國際隊，但仍在頒獎典禮上，力壓今年囊括3大金靴獎的「魔人普烏」Erling Haaland，捧起個人生涯第8座金球獎，是史上擁有最多金球獎的選手，第二名則為Cristiano Ronaldo，以5座排在史上第2位。
Lionel Messi現年36歲，成為史上第二年長獲得金球獎得主的選手，僅次於首屆金球獎得主Stanley Matthews的42歲，Lionel Messi也在頒獎典禮上表示，他要將生涯第8座金球獎獻給阿根廷已故傳奇Diego Maradona，且認為Erling Haaland也值得這個獎項，並直言，「我相信接下來幾年你會贏得它。」
阿根廷球王Lionel Messi憑著2022年率領阿根廷，拿下睽違36年的世界盃冠軍，更幫助前東家巴黎聖日耳曼奪下法甲冠軍，此外Messi在卡達世界盃取得7個進球、3助攻，與前隊友Kylian Mbappe並列世界盃銀靴獎，其中在世界盃16強賽、8強賽、準決賽與最終決賽都有進球，也獲頒世界盃金球獎。