萬聖節今日限定！6飯店、鍋物變裝優惠整理　這樣做千元套餐打1折

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今（31）日推出「Trick or Treat！變裝享優惠」活動，四人一同前來享用午餐或晚餐，並且身著萬聖節元素裝扮，就能享有「一人免費」的萬聖限定優惠！除了能暢享期間推出的限定主題美食、各式異國料理、精緻一禮烘焙甜點外，現場還有提供Buckskin 柏克金啤酒。
📍大倉久和「歐風館自助餐廳」
今日午餐和晚餐時段推出「萬聖節不停歇」活動，12歲以下兒童只要穿著萬聖節元素裝扮即可免費用餐。甜點團隊特別打造南瓜巫師帽藝術麵包與枯樹墓碑巧克力裝飾歐風館自助餐檯，餐檯上還可品嚐到南瓜起司蛋糕、幽靈馬林糖及蜂蜜南瓜慕斯等多款萬聖節南瓜系列點心，每位成人限帶一位兒童（服務費另計）。
📍裕元花園酒店「溫莎咖啡廳」
今（31）日推出優惠活動，無論午餐或晚餐，只要客人當天配戴任何面具或是變裝來餐廳用餐，不分大人小孩都能享有8折的優惠（需加原價一成服務費），並且還有機會參與抽獎活動；小孩當日用餐時若喊出Trick or Treat還可獲得萬聖節糖果，如變裝用餐或願意與工作人員同樂者還有機會獲得免費用餐券，免費用餐券僅限12歲以下小朋友使用，需一位成人陪同消費用餐，即可使用招待券。
📍「聚日式鍋物」林口文化店
於昨日正式開幕，搭配萬聖節變裝話題，今（31）日消費者用餐只要穿Hello Kitty服裝配飾或有蝴蝶結造型，湯底免費升級為「聚×Hello Kitty聚萌粉紅牛奶鍋」。
📍北村豆腐家
歡慶新菜上市，於今（31）萬聖節當日，凡四人同行，其中一人以「海底生物造型」裝扮到店消費，直接招待四份新上市海鮮料理，包含結合韓國街頭美食的「釜山辣魚嫩豆腐煲」、加入人蔘湯的滋補效果的「人蔘蛤蜊嫩豆腐煲」、以南瓜為發想的「南瓜海鮮嫩豆腐煲」，以及香辣年糕鋪上起司，再加入魷魚和黑輪的「香酥魷魚起司年糕」抖，四款全都能免費吃。每店限量10組客人。
📍這一鍋皇室秘藏鍋物
推出「聊齋鬼魅之夜」變裝活動，單點店型「經典殿」4人穿著萬聖節變裝（鬼怪/角色），即享有3280元4人套餐1折優惠；「吃到飽殿」則是穿著萬聖節變裝（鬼怪/角色），4人點選798元套餐、1人免費。
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