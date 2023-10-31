藍白喊立委席次最大化幫張其祿站台？蔣萬安：挺國民黨的候選人
藍白30日進行政黨協商，國民黨主席朱立倫與民眾黨主席柯文哲會面晤談將近1個半小時，會後發布4點共同聲明，其中包含聯合政府以及立委席次最大化合作等主張。對此，台北市長蔣萬安今（31）日被問及，若民眾黨立委張其祿邀請去站台，那同樣是文山、南中正選區的國民黨立委賴士葆怎麼辦？蔣萬安表示，全力支持國民黨提名的候選人。
記者邱新博／台北報導
蔣萬安今在市政會議前接受媒體聯訪，被問及藍白政黨協商，但協商中並未觸及總統人選，是否認為談太慢？另外昨天侯友宜也沒有到，之後會希望納入嗎？蔣萬安說，希望雙方所有人用智慧、誠意、善意持續溝通，共同朝政黨輪替目標努力，團結一致，全力爭取勝選。
而民眾黨立委張其祿與國民黨立委賴士葆為文山、南中正選區的立委參選人，若張其祿找蔣萬安去站台會去嗎，賴士葆怎麼辦？蔣萬安回應，自己是國民黨總統候選人的競選總部主委，就是全力支持國民黨提名的候選人，團結一致贏得勝選。
此外，今天是蔣中正誕辰，國史館要發表他的日記？蔣萬安表示，應該要完整公開相關歷史資料，包括日記等，國史館今天會公布日記內容，希望完整呈現歷史原貌，台灣是民主社會，尊重各種不同聲音。
蔣萬安也提及，自己之前在美國看過，但只有看到部分沒看到全貌，希望相關日記完整全面公開讓國人看到。