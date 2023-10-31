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大學退場學生被當「球」踢！教育部：請分發校設單一窗口協助學生

▲ 台灣首府大學今年8月停辦，研究所學生被安置到新學校，沒有做好銜接工作，遇到問題，感覺被當「球」踢來踢去。（圖／翻攝自台灣首府大學官網）
▲ 台灣首府大學今年8月停辦，研究所學生被安置到新學校，沒有做好銜接工作，遇到問題，感覺被當「球」踢來踢去。（圖／翻攝自台灣首府大學官網）

記者李琦瑋／台北報導

台灣首府大學今年8月停辦，有研究所學生被安置到新學校，但接收學生時，沒有做好銜接工作，遭遇學分無法被承認，新學校又無法聯繫到退場學校的對應窗口，學生感覺像「球」被踢來踢去。教育部今（31）日指出，會持續督請分發學校妥適提供輔導措施並設置單一窗口協助學生，有關安置學生修業學分也會從寬抵免並協助輔導學生完成學位論文等，教育部並於安置學生入學第一學期進行到校實地訪視，以讓安置學生順利轉銜並繼續就讀。

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有媒體報導，私立大專院校退場後，師生狀況多，退場學校教師要轉到其他大學，取得正式教職並不容易，有些人只好頂著博士頭銜到中小學當代理老師，或是到大陸大學任教；學生被安置到新學校後，面臨很多困難，覺得自己像球，被踢來踢去。

教育部澄清，針對台灣首府大學安置學生修業情形，據學校說明，相關學生於台灣首府大學所修學分，是依安置說明會協議進行承認，無部分學分不被承認情形，教育部並會就相關學生安置後情形進行查核，以保障學生權益。

針對退場學校學生安置作業，教育部重申，會擇定鄰近的同類別、同等級之對應系科及學制的學校外，為配合安置學生需求，學生亦得具體敘明理由提出特殊因素，由教育部協調並彈性提供學生選擇學校空間，以維護退場學校學生繼續就學的權益。

教育部說明，為使安置學生就學銜接與順利完成學業，提供6項配套措施，透過退場基金提供分發學校及安置學生經費補助；學習輔導措施包括學分從寬抵免在原校修習及格科目學分，並協助與輔導學生完成學位論文、專題製作或校外實習等畢業條件，學雜費以原校收費基準收取，分發學校收費基準較低者，從其規定。

持續提供弱勢學生經費補助；提供特教學生就學協助與資源；責成分發學校設置單一窗口，提供學生學習輔導或生活輔導等各方面協助；教育部辦理學生分發作業後，於學生甫入學第一學期安排前往各安置學校進行訪視及輔導，以期減少學生休退學情形。

而針對退場學校教師轉任困難一事，教育部表示，為鼓勵私立學校聘用停招或停辦學校的編制內專任教師，教育部自110年度起，於私立技專校院獎補助增加獎勵經費，如學校聘任近3年全面停招或停辦情形之學校編制內專任教師為專任（案）教師，教育部依教師職級核予相應之補助；113年起亦將此計畫補助對象修正為教職員工。

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