大學退場學生被當「球」踢！教育部：請分發校設單一窗口協助學生

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教育部澄清，針對台灣首府大學安置學生修業情形，據學校說明，相關學生於台灣首府大學所修學分，是依安置說明會協議進行承認，無部分學分不被承認情形，教育部並會就相關學生安置後情形進行查核，以保障學生權益。
針對退場學校學生安置作業，教育部重申，會擇定鄰近的同類別、同等級之對應系科及學制的學校外，為配合安置學生需求，學生亦得具體敘明理由提出特殊因素，由教育部協調並彈性提供學生選擇學校空間，以維護退場學校學生繼續就學的權益。
教育部說明，為使安置學生就學銜接與順利完成學業，提供6項配套措施，透過退場基金提供分發學校及安置學生經費補助；學習輔導措施包括學分從寬抵免在原校修習及格科目學分，並協助與輔導學生完成學位論文、專題製作或校外實習等畢業條件，學雜費以原校收費基準收取，分發學校收費基準較低者，從其規定。
持續提供弱勢學生經費補助；提供特教學生就學協助與資源；責成分發學校設置單一窗口，提供學生學習輔導或生活輔導等各方面協助；教育部辦理學生分發作業後，於學生甫入學第一學期安排前往各安置學校進行訪視及輔導，以期減少學生休退學情形。
而針對退場學校教師轉任困難一事，教育部表示，為鼓勵私立學校聘用停招或停辦學校的編制內專任教師，教育部自110年度起，於私立技專校院獎補助增加獎勵經費，如學校聘任近3年全面停招或停辦情形之學校編制內專任教師為專任（案）教師，教育部依教師職級核予相應之補助；113年起亦將此計畫補助對象修正為教職員工。