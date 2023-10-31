駁掉單傳聞！鴻海擴大與輝達合作　股價反彈、早盤漲2%

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富士康遭中國查稅，市場也同時傳出有客戶因地緣政治風險的關係可能抽單，甚至外資也大幅提款，使鴻海連日來股價都走跌，跌破百元以下。為此，鴻海昨日大動作發出聲明駁斥市場傳言，表示目前市場對於鴻海集團的營運有許多的臆測，已影響資本市場的運作。
鴻海指出，公司經營團隊對於各項業務均有充分掌握，也持續與外界溝通說明公司的立場以及經營現況。集團目前運作正常，呼籲外界對於鴻海的營運應有信心，並且勿傳播謠言。
事實上，輝達執行長黃仁勳之前出席鴻海科技日，與鴻海董座劉揚偉強強聯手站台，其實已經為鴻海訂單報喜。外傳輝達最高階H100 AI伺服器模組訂單，北美市場由鴻海通吃，規劃在旗下或相關子公司之墨西哥、美國以及新竹等工廠生產。而輝達看好鴻海在H100模組的高產能與良率，為後續B100訂單打下良好基礎，市場認為未來可望也拿下相關大單。
鴻海今日股價反彈，早上以95.1元開出，早盤漲2.4元，來到96.6元，漲幅2%。有法人認為，雖然美中因晶片禁令而緊張，但富士康在中國有一定程度的重要性，且鴻海旗下工廠遍及全球，操作上反而可以更靈活與彈性，再者客戶產品難度與複雜度越來越高，客戶應該還是傾向找經驗豐富的鴻海。