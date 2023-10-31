防開票亂象！柯文哲推全民監票計畫：徵求1萬7千名監票員

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柯文哲致詞時指出，在520大雨滂沱時提出自己政見，也就是「共融社會、國家治理」、「聯合政府、團結台灣」、「台灣自主，兩岸和平」的主張，希望藉由這場大選，改變台灣的政治文化，促進社會和諧、政黨和解、兩岸和平。「我們約好『義無反顧拚一次，共同起造新台灣！』，現在距離2024選舉只剩2個半月，現在已經到了秋天了，我們會一路挺進冬天，贏得最後的勝利！」。
柯文哲也說，高達60%的人民期待政黨輪替，因為人民早已厭倦民進黨將政黨利益凌駕國家利益，且在賴清德擔任行政院長時，台灣就有「缺水」、「缺電」、「缺地」、「缺工」、「缺人才」等五缺危機，疫情期間缺口罩、缺快篩、缺疫苗，現在甚至更有缺雞蛋、缺豬肉等民生問題，勞保快破產，健保要失控，顯示權力使人腐化，現在的民進黨已經不是大家30年前認識的民進黨，「當年民進黨從黨外走進來，多麼地有理想，我們曾經支持它，現在看到它這個樣子，我們目瞪口呆。」
柯文哲說，「也因為60%的人民期待政黨輪替，我們要團結一切可團結的力量」，明年選舉結果立院席次應該是三黨不過半，因此將藉此解決過去政治，藍綠兩極對抗的局面，提出聯合政府概念，但不論在野整合結果如何，他都將帶領台灣民眾黨把握每一天，了解人民需要，解決國家問題，帶領國家走向新的格局。
柯文哲宣布「與哲同行三部曲」，第一部曲是「壯遊台灣 眾望所歸」，順著台灣方向，從宜蘭出發環島宣講；第二部曲是「咖啡車 眾咖齊聚」，環島期間有兩輛行動胖卡「相信號」、「美好號」，邀請民眾喝咖啡，一起為民發聲；最後是「全民監票 眾所矚目」，全台大約有1萬7千多個投票所，因此要徵求1萬7千多名監票員，柯文哲邀請全民透過監票計畫守住台灣民主。
媒體並詢問，經濟部製出圖卡揶揄藍白合，說魚電才該合，柯文哲不該抹黑光電。對此，柯文哲表示，他到南部去看過光電問題，才知道問題在哪裡，民進黨一先開始說2025年要實現非核家園，所以核電廠要停掉，再生能源被迫要拉上來，但時間來不及，所以政府就投大量的錢，於是一開始收購電費的價格到一度9塊、5塊錢什麼都有。「你想想看，當有個東西是政府給大量的錢加速進行，獲利很多時會發生什麼事？閩南話說蒼蠅、蟑螂全跑來，88槍就是這樣來的，因為那變成高獲利行為，就會引發很多這種不正常的政商關係，黑道就跑出來。」
柯文哲並說，本來光電發展應考慮整個生態，日本也一樣在發展光電，可是不會搞到光電板底下農作物寸草不生，他去農村看，魚塭變成光電。光電板鋪下去那塊地20年不能用，所以到底台灣有沒有整體農業戰略計畫？農食自給率要多少？生態保護要多少程度，這都是要思考的。柯文哲說「我去南部看那光電，深深領略一句話『意識形態對國家的傷害』，今天民進黨這兩大神主牌台獨、反核，不是說完全不能做，但要理性、務實、科學，2025非核家園就是完全沒有理性態度」。