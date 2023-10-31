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不認為習近平會立即攻台　葛來儀建議：仍應避免以台獨刺激中國

▲美國中國問題專家葛來儀認為，習近平立即攻打台灣的機率不高，但也建議華府及台灣，應避免刺激北京。資料照。（圖／翻攝自華府智庫戰略與國際研究中心（CSIS））
▲美國中國問題專家葛來儀認為，習近平立即攻打台灣的機率不高，但也建議華府及台灣，應避免刺激北京。資料照。（圖／翻攝自華府智庫戰略與國際研究中心（CSIS））

國際中心蔡姍伶／綜合報導

「德國馬歇爾基金會」（GMF）印太研究主任葛來儀（Bonnie Glaser），29日投書《紐約時報》，認為習近平立即攻打台灣的機率不高，但也建議華府及台灣，應避免以台獨刺激北京。

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在這篇題為《不，習近平不會立即攻打台灣》（No, Xi Jinping Is Not About to Attack Taiwan）的文章，葛來儀指出，雖然習近平一再強調，統一對實現民族復興的「中國夢」至關重要，甚至指示解放軍2027年之前做好準備，以便在必要時武統台灣，但在這些舉動背後，其實有個大問題必須思考，那就是解放軍能否以「可接受的代價」，奪取並佔領台灣。眼下中國種種咄咄逼人的言詞與動作，不等於對台攻勢已迫在眉睫，也有可能是解放軍正在磨練戰技，還有中國表達不願台灣從中國「永久分離」的途徑。

葛來儀認為，俄羅斯在烏克蘭遭遇的軍事挫折，加深了解放軍的疑慮，加上近期中國軍事高層震盪，說明習近平對解放軍的戰力也缺乏信心，種種跡象都表明，貪腐問題恐怕已影響解放軍的備戰情況。而且兩棲登陸作戰之困難，若不能以低成本迅速入侵台灣，將會給習近平帶來巨大的政治風險，還有隨之而來的經濟制裁，恐會進一步威脅到共產黨的統治，特別中國的經濟成長正面臨艱鉅挑戰，如果習近平堅持將安全和政治控制，置於人民的經濟福祉之上，只怕會引爆中國社會的不滿與不穩定。

何況，習近平也必須考量美國對台灣的援助，她從與中國專家的交流得知，北京相信，美國將台灣視為遏制中國的重要戰略，也確實會進行干預。

不過，葛來儀也提醒，雖然眼下攻台，對習近平來說風險很高，但若有某些情況發生，導致習近平認為，不作為的政治風險已經超過了戰爭的風險，那麼即使沒有必勝把握，他也可能採取行動，比如台灣透過公投或修憲正式獨立、美國總統或國會恢復對台灣的外交承認、美國恢復與台灣之間的共同防禦條約等等。明年1月的台灣大選，要是由支持獨立的民進黨獲得勝利，不排除會讓習近平感到「台灣正在進一步脫離控制」，更別提美國持續支持台灣軍事，還有擴大美軍在西太平洋的軍事力量。

因此，葛來儀建議，台灣應當把握時間，強化防禦能力與補給弱點，美國也應更積極協助台灣，重新配置美軍的東亞部署，避免讓北京有機會，以低成本且迅速的方式拿下台灣。美國也須向北京提供保證，只要中國不對台使用武力，華府就不會支持台灣獨立或重啟雙方防務條約，聲稱這類保證有助於避免戰爭發生。

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