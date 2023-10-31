不認為習近平會立即攻台　葛來儀建議：仍應避免以台獨刺激中國

我是廣告 請繼續往下閱讀
葛來儀認為，俄羅斯在烏克蘭遭遇的軍事挫折，加深了解放軍的疑慮，加上近期中國軍事高層震盪，說明習近平對解放軍的戰力也缺乏信心，種種跡象都表明，貪腐問題恐怕已影響解放軍的備戰情況。而且兩棲登陸作戰之困難，若不能以低成本迅速入侵台灣，將會給習近平帶來巨大的政治風險，還有隨之而來的經濟制裁，恐會進一步威脅到共產黨的統治，特別中國的經濟成長正面臨艱鉅挑戰，如果習近平堅持將安全和政治控制，置於人民的經濟福祉之上，只怕會引爆中國社會的不滿與不穩定。
何況，習近平也必須考量美國對台灣的援助，她從與中國專家的交流得知，北京相信，美國將台灣視為遏制中國的重要戰略，也確實會進行干預。
不過，葛來儀也提醒，雖然眼下攻台，對習近平來說風險很高，但若有某些情況發生，導致習近平認為，不作為的政治風險已經超過了戰爭的風險，那麼即使沒有必勝把握，他也可能採取行動，比如台灣透過公投或修憲正式獨立、美國總統或國會恢復對台灣的外交承認、美國恢復與台灣之間的共同防禦條約等等。明年1月的台灣大選，要是由支持獨立的民進黨獲得勝利，不排除會讓習近平感到「台灣正在進一步脫離控制」，更別提美國持續支持台灣軍事，還有擴大美軍在西太平洋的軍事力量。
因此，葛來儀建議，台灣應當把握時間，強化防禦能力與補給弱點，美國也應更積極協助台灣，重新配置美軍的東亞部署，避免讓北京有機會，以低成本且迅速的方式拿下台灣。美國也須向北京提供保證，只要中國不對台使用武力，華府就不會支持台灣獨立或重啟雙方防務條約，聲稱這類保證有助於避免戰爭發生。