高鐵「早鳥優惠」12/1起採記名制 ！搭車別忘帶證件　11/3起開賣

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台灣高鐵公司表示，「早鳥優惠」記名制實施後，高鐵各車站售票窗口及自動售票機將不再銷售早鳥優惠票，旅客如欲訂票，敬請利用台灣高鐵網路訂票系統、「T-EX行動購票」App或與合作便利商店；完成訂票後，則可透過「T-EX行動購票」App、合作便利商店，或至高鐵各車站售票窗口、自動售票機取票。
台灣高鐵公司提醒，12月1日起的早鳥優惠票面將註記旅客「身分證字號或護照號碼末五碼」，旅客持早鳥優惠票乘車時，應攜帶與票面登錄證號相符的「身分證明文件正本」（須為政府核發之附有照片、身分證字號等資訊，足供判斷身分的證件）以供查驗，若無法出示合格證件，將依「無票乘車」規定補票，並得加收已乘區間票價50%；若於列車出發前遺失早鳥優惠票，可攜帶本人身分證明文件正本至各車站售票窗口申請掛失，經確認訂位資訊相符後即可補發車票，惟每張車票限補發乙次，並將酌收30元手續費。
台灣高鐵公司自2011年推出「早鳥優惠」以來，於離峰時段提供多元優惠票價，引導旅客分流搭乘，目前「早鳥優惠」提供指定車次標準車廂對號座全票65折、8折及9折優惠，依高鐵公司公告開放訂位日起限量發售，最晚發售至乘車日（含）前5日。歡迎旅客及早安排行程、提早訂票，以優惠價格享受快捷、便利的高鐵旅程。