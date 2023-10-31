提升有效卡！清卡再多1家　兆豐銀行鎖定多張且2年未使用「呆卡」

我是廣告 請繼續往下閱讀
不僅如此，信用卡使用的晶片價格也是水漲船高，之前疫情期間受到全球晶片短缺影響， 連銀行都在晶片增加備貨量，就怕影響發卡時間，再加上每張信用卡都有帳務管理、資料處理等維護成本，若辦卡後卻一直未使用，「呆卡」、「殭屍卡」太多對銀行來說也是沈重負擔。因此，其實過去不少銀行就會不定時清理呆帳，有些像是玉山、星展等銀行甚至已現行信用卡約定條款規範，持卡人連續1年未使用信用卡消費或未開卡，便會進行評估並通知持卡人確認緣由，並可依情況停卡，銀行說，這也是為了保障客戶權益及避免因久未用卡而有卡片遺失及盜用風險，進而提高用卡安全。
不過，近來包括第一銀行、永豐銀行及最大發卡行中信銀行也都加入「清卡」行列，中信銀行日前公告「信用卡約定條款修訂通知」，從2024年起新增核卡後連12個月以上未開卡或無消費，或接獲信用卡國際組織等機構風險通報時，可於通知持卡人後，進行暫時停卡、永久停卡或主動換卡等措施。銀行的說法包括因近期詐騙案件頻傳，擔心客戶久未動用卡片可能遺失遭有心人士冒用，所以在約定條款中新增停卡相關約定。若以第一銀行及永豐銀行信用卡發卡量合計逾380萬張，再加上中信銀行的近900萬流通卡，這波「清卡潮」將有逾百萬名卡友權益有所變動。
銀行表示，因卡片晶片價格仍維持高檔，故卡片成本對各家銀行是沉重的負擔，信用卡每張成本200至300元，包含卡片製卡成本、卡廠個人化製卡費、電子票證錄碼費、掛號郵寄成本、國際組織卡費、保險費、各卡權益費用等等。各家銀行信用卡在年底掀起清卡潮也不足為奇。
只是，現在看來銀行「清卡潮」才剛開始，兆豐銀行今日也宣布，明年度主要策略為提升有效卡數，同時也會清理部分無效卡（呆卡），目前主要先針對「持有多張兆豐卡」的客戶，其名下卡片已經「連續2年以上沒有消費的呆卡」，採取不主動續卡或邀請停卡的方式來進行清理，以降低信用卡發卡及維運成本。另外，也因為發卡成本高，兆豐銀行也針對呆戶分群促動，提供刷卡優惠，以提升有效卡數。