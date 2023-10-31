尊重超商規定！柴犬遭栓門口　固定物5萬人狂讚：防君狗不防小狗

LINE萬聖節貼圖來了！15組免費下載　這兩款按一鍵打包：不是詐騙

▲LINE萬聖節免費貼圖來了，不是詐騙，「台電電寶」無條件下載，按一鍵打包自用或送禮。（圖／LINE、記者整理）
▲LINE萬聖節免費貼圖來了，不是詐騙，「台電電寶」無條件下載，按一鍵打包自用或送禮。（圖／LINE、記者整理）

記者黃韻文／綜合報導

每逢節慶就有詐騙集團行騙，最近不少人收到「LINESTORE萬聖節快樂」貼圖活動，號稱玩扭蛋就有780萬組永久貼圖可隨機獲得，其實都是騙個資，實際上什麼都沒有。

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正港的LINE免費貼圖來了，貼圖小舖在今天萬聖夜（31日）推出兩款全新貼圖，其中交通部觀光署的「喔熊」住宿篇，只開放前10萬名好友下載，快手刀收藏。

架上沒有的隱藏版更精彩，《NOWnews》本周挖出7組全新免費貼圖，首推「台電電寶、紐崔萊」兩款，免加好友、無條件下載，按一鍵就可自用或送人，還有超可愛的水獺蹭蹭，錯過捶心肝。

🟡貼圖小舖10月24日新上架

📍OhBear喔熊!(住宿篇)（點此下載）
下載期限：2023/11/14
下載條件：加入好友，限前10萬名

▲LINE免費貼圖「OhBear喔熊!(住宿篇)」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「OhBear喔熊!(住宿篇)」。（圖／取自LINE）
📍超實用日常貼圖 - momo co × 倉倉 （點此下載）
下載期限：2023/11/30
下載條件：加入好友

▲LINE免費貼圖「超實用日常貼圖 - momo co × 倉倉」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「超實用日常貼圖 - momo co × 倉倉」。（圖／取自LINE）
🟡「隱藏版」貼圖專區

📍台電電寶陪你一起節電愛地球（點此下載）
下載期限：2023/11/30
下載條件：無條件下載

▲LINE免費貼圖「台電電寶陪你一起節電愛地球」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「台電電寶陪你一起節電愛地球」。（圖／取自LINE）
📍紐崔萊90週年紀念貼圖（點此下載）
下載期限：2023/11/26
下載條件：無條件下載

▲LINE免費貼圖「紐崔萊90週年紀念貼圖」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「紐崔萊90週年紀念貼圖」。（圖／取自LINE）
📍LINE購物品牌名店×小薩（點此下載）
下載期限：2023/11/24
下載條件：加入好友

▲LINE免費貼圖「LINE購物品牌名店×小薩」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「LINE購物品牌名店×小薩」。（圖／取自LINE）
📍B5呼呼天使 × momoco（點此下載）
下載期限：2023/11/24
下載條件：加入好友

▲LINE免費貼圖「B5呼呼天使 × momoco」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「B5呼呼天使 × momoco」。（圖／取自LINE）
📍LINE購物 × 水獺蹭蹭（點此下載）
下載期限：2023/11/28
下載條件：達成指定條件

▲LINE免費貼圖「LINE購物 × 水獺蹭蹭」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「LINE購物 × 水獺蹭蹭」。（圖／取自LINE）
📍LINE VOOM × 米工 Better mii（點此下載）
下載期限：2023/11/23
下載條件：達成指定條件

▲LINE免費貼圖「LINE VOOM × 米工 Better mii」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「LINE VOOM × 米工 Better mii」。（圖／取自LINE）
📍喔熊×刷比出遊趣!（點此下載）
下載期限：2023/11/23
下載條件：加入好友

▲LINE免費貼圖「喔熊×刷比出遊趣!」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「喔熊×刷比出遊趣!」。（圖／取自LINE）
📍《LINE 熊大上菜》×櫻桃小丸子（點此連結）
下載期限：2023/11/27
下載條件：《熊大上菜》登入3天、通過3關卡

▲LINE免費貼圖「《LINE 熊大上菜》×櫻桃小丸子」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「《LINE 熊大上菜》×櫻桃小丸子」。（圖／取自LINE）
📍LINE旅遊 × 上班族鴨鴨（點此下載）
下載期限：2023/11/18
下載條件：加入好友

▲LINE免費貼圖「LINE旅遊 × 上班族鴨鴨」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「LINE旅遊 × 上班族鴨鴨」。（圖／取自LINE）
📍波鴿家族×李默父（點此下載）
下載期限：2023/11/16
下載條件：加入好友

▲LINE免費貼圖「波鴿家族×李默父」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「波鴿家族×李默父」。（圖／取自LINE）
📍LINE禮物 × 小犬工作室（點此下載）
下載期限：2023/11/14
下載條件：加入好友

▲LINE免費貼圖「LINE禮物 × 小犬工作室」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「LINE禮物 × 小犬工作室」。（圖／取自LINE）
📍LINE購物護照★功夫小子經典用語（點此下載）
下載期限：2023/11/2
下載條件：達成指定條件

▲LINE免費貼圖「LINE購物護照★功夫小子經典用語」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「LINE購物護照★功夫小子經典用語」。（圖／取自LINE）
📍可樂果快樂由你 K歌揪你（點此下載）
下載期限：2023/11/1
下載條件：加入好友

▲LINE免費貼圖「可樂果快樂由你 K歌揪你」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「可樂果快樂由你 K歌揪你」。（圖／取自LINE）
 

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