以巴戰爭加劇通膨？台經院示警：新外部衝擊恐不利消費投資成長

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國內製造業方面，受到科技新品拉貨需求，傳產產品雖未見大單，但時序進入年末消費季備料需求，使得9月出口由負轉正，外銷訂單及生產指數等年減率皆較上月縮小，推升原物料投入面及需求面等指標表現。股市雖因美國保持年底前升息的可能，造成美債殖利率反彈，台股出現價微跌量擴大的整理格局，所幸權重較大的電子機械業與化學工業受訪者多持平看待當月景氣表現，推升經營環境指標表現。
製造業景氣信號值由今年8月的10.72分，增加0.38分至9月的11.10分，燈號續為代表景氣低迷的黃藍燈。
台經院表示，整體來看，全球終端需求依舊疲軟，但與8月相比，全球前二大經濟體製造業表現已略有改善。國內製造業在全球國際品牌消費性電子新品上市帶來的拉貨需求、半導體供應鏈去化庫已漸成效，以及傳統產品買氣仍弱，但年終消費旺季備料挹注下，整體原物料投入面及需求面等指標出現上揚，
美國公布的第3季GDP年增率為2.9%，優於第一、二季表現，中國第3季GDP在高基期下年增率仍達4.9%水準，雖然數值低於第2季GDP，但從整體數據表現來看，除了房地產相關指標仍處於低迷外，其餘指數年增率皆優於上一個月，顯示未來第4季，在國際品牌消費性電子新品上市、中國雙十一假期前的備貨需求挹注，以及歐美年終假期消費旺季來臨等有利因素下，可望維繫國內製造業生產動能，製造業景氣能見度更顯明朗。
不過，值得注意的是近期以巴戰爭，引發國際天然氣及油價攀升，雖然EIU等國際預測機構認為戰事僅屬於區域地緣政治動盪，加上OPEC+1會員國配合合作夥伴商定的減產協議，國際原油油價將可能維持在高檔區，若有新的外部衝擊，可能推升各國物價再次上漲，增添各國央行抗通膨的壓力，讓高利率環境維持更長時間，而不利於消費及投資的成長，這是否會影響製造業未來表現，仍需密切觀察後續發展。