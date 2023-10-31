電競女神解婕翎有超正表妹 陸子玄童顏、虎牙基因神複製
38歲「電競女神」解婕翎長相甜美，有著可愛招牌虎牙，身材火辣，個性直率不做作，深受粉絲歡迎，臉書擁有132萬人追蹤。3月時她大方認愛和知名實況主6tan（六嘆）交往，人氣不減，閃瞎一票粉絲。而解婕翎在演藝圈還有一個超正表妹陸子玄！陸子玄和解婕翎一樣童顏，也有可愛的虎牙，笑起來甜死人，常被網友說「基因神複製！」
記者黃盈容/綜合報導
解婕翎過去主持不少節目像是《台灣腳逛大陸》、《棒球週報》、《單車樂活週報》，在《瘋神無雙》不計形象演出，更是讓人印象深刻。後期她轉戰電競實況界，經營自媒體，也有大批死忠粉絲支持。
解婕翎30歲的表妹陸子玄，2018年和她一起直播爆紅，陸子玄的高顏值，當場引起網友熱議，直誇「妹妹好漂亮！」
事實上陸子玄也有在經營YouTube頻道，和解婕翎一樣，也是個電玩遊戲影片創作者，姊妹倆之前常合體拍片。不過，當初陸子玄要走這行，解婕翎本不贊成，擔心壓力太大，但講歸講仍給予表妹資源和依靠。
2人曾吵架冷戰一個月，當時解婕翎知道陸子玄因被朋友欺負而受傷，但又講不停，決定先放手，讓她成長。事後姊妹倆也拍影片，講清楚，解婕翎還不忘鼓勵陸子玄的表現與成長，直呼：「妳已經不只是解婕翎的妹妹，妳是子玄。」