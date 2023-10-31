助台流躍上國際！華納兄弟探索集團攜台哥大、文策院合組影視基金

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文策院指出，三方將共同推動成立基金，未來將在影視相關領域的開發、產製及行銷上進行密切合作，透過三方的合作網絡，希望匯聚更多資源與人才，打造更多國際級的優質台灣內容，順利航向國際市場。
史哲表示，此次合作，是繼《文創法》修法後，國內首次結合電信業者，與國際重量級媒體巨擘集團的合作，顯示跨國媒體集團與國內電信業者看好台灣影視內容，也深具投資信心，此舉對整體產業的資金面有所助益，也有助於台灣內容的國際通路與全球行銷，期望讓台灣影視作品邁向國際之路更順暢。
馬艶華說，台灣內容創新多元，影視音產品在全球串流平台皆有亮眼成績，適逢修法帶來的利多，國際資本勢必將更加看好台灣內容產業的發展。華納兄弟探索集團很榮幸能提供國際級製作指導，以及全球性通路經驗，將旗下受全球觀眾喜愛的IP台灣化，期待透過此次合作結合三方優勢，讓台灣影視內容走向規模化，愈來愈有商業思維，不但具台灣文化也符合市場需求，讓各方有信心的不斷採購「台灣內容」。
李芃君說，台灣大哥大將透過用戶大數據掌握，及旗下影音平台MyVideo在地行銷實力，結合華納兄弟探索集團製作原創內容及全球發行的經驗，強強聯手輔以文策院政府資源，精準投資優質作品，打造台灣優質IP，將台灣作品推向國際。
蔡嘉駿指出，美商華納兄弟是全球大型娛樂媒體巨擘，和國內平台領航者之一的台灣大哥大聯手，結合了內容開發、製作、全球發行及播映平台等優勢，涵蓋了影視產業上下游，能為台灣文化內容產業創造利多，更有機會一舉開創國際級的現象劇題材，也期待此合作能捲動民間企業的投資信心，為台灣文化內容注入更多活水，讓文化內容產業更加蓬勃發展。
文策院指出，華納兄弟探索集團曾與台灣大哥大MyVideo共同製作影集《做工的人》，榮獲2021年金鐘獎9項提名，並成功奪下4項獎項，即為在地化的最佳表現。12月份也將與文策院舉辦「TAICCA x WBD 非戲劇類節目企劃國際培訓工作坊」，邀請國際講師培養台灣節目企劃人才，近期將公布招生。