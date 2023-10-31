宣傳車開上紅土球場引爆顏寬恒、林靜儀互槓 民代揭爭議源頭
台中市沙鹿區的棒球場上星期舉辦全國青少棒賽，前立委顏寬恒的宣傳車開進紅土球場，引爆立委林靜儀與顏寬恒陣營事後互槓。台中市議員王立任今質詢時指出，問題根源在台中貴為直轄市，很多公有球場卻連簡易的廣播設備都沒有，舉辦國際友誼賽甚至無法讓外賓致詞。運動局長李昱叡表示，明年起將充實設備進行改善。
記者顏幸如／台中報導
台中市運19球場23日舉辦「2023全國青少棒錦標賽」開幕典禮，國民黨台中立委參選人顏寬恒宣傳車開上紅土球場，引起爭取連任的民進黨立委林靜儀批評，此舉不但破壞場地，也讓人質疑違反行政中立。顏寬恒服務處則說，該場活動缺乏擴音設備，服務處剛好在附近，主辦單位就近借用宣傳車的擴音設備，林靜儀受邀參加活動，也拿著宣傳車的麥克風講話。
民進黨台中市議員王立任今（31）指出，宣傳車開入沙鹿運19球場的爭議的源頭，就在台中市身為直轄市，很多公有球場卻連陽春的廣播設備都沒有，幾個月前美國北加州棒球隊來台交流，在西區萬壽球場舉行開球儀式，他想致歡迎詞、外賓要講個話，卻發現場地沒有廣播設備，非常尷尬，他要求應追根究底解決問題。
副市長王育敏答詢時，指一般的體育活動，主辦單位會準備移動式音響，引起王立任不滿。他表示很多非職業性球隊團體經費靠募款而來，不可能花一個小時6到8千元的租金去租音響。
運動局長李昱叡立刻上場救援，表示一般的主辦單位會自備，有些經費拮据的團體，場館管理單位可以採雙軌方式收費。但王立任認為無法治本，公有球場應該有簡易的廣播設備，李昱叡表示會請各代管單位調查，若有需求，將在下個年度充實設備。