崑山科大綠色市集攜30攤商響應永續倡議

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崑山科大辦理「綠色永續市集」，邀請具有綠色永續特色的攤位共同參與，包括「老木創生LaoMu」、「官田烏金Guantian Black Gold」、「寶島漫步文創X未來郵便局」、「DFUN竹纖食器」等30組具有綠色永續特色的攤位將於當天共同參與盛事。其中，由商管學院所輔導的官田烏金，除了將菱角殼再生為菱殼炭，近年來更研發出複合材料，結合漁業廢棄物—牡蠣殼製成居家香氛擴香石，團隊也開發出菱炭紗，製成機能性除臭系列織品，為消費者提供更多綠色選擇，努力實現更好的未來。
此外，國內著名設計媒體「DFUN」也參與市集，他們的販售的「DFUN竹纖食器」為100%生物可分解且環保的生活用品，竹纖本身含有抑菌物質，並獲得了眾多國際認證，產品具有極致的耐久性、抗菌防霉、可耐溫100 °C，不含任何塑料及PLA、無色染，更經過「食品級」測試，不論作為兒童餐具、野餐露營等，都能確保對人類及環境無害。
崑山科大學務長暨USR計畫主持人楊泰和副教授提到，此次綠色永續市集至少有30個攤位具有綠色永續特色，除了崑山科大四個學院分別推出節電減碳、廢水減污再生及循環經濟為主軸的攤位參與展示外，並廣邀台南在地致力於環境友善或永續發展的公司行號共襄盛舉。
另外，崑山科大的合作夥伴台灣地方創生基金會南部放送中心董事顏能通及中華海洋觀光推廣與農業特色振興協會理事長侯翠玲，皆一致表示，對綠色永續的中心思想非常地支持，並對此次活動的形式給予高度的肯定。
2023第16屆台灣企業永續獎(TCSA)中，崑大商管學院的USR計畫再次獲得了循環經濟領袖獎，商管學院的USR計畫已經連續四年都獲得重要的獎項。已受到社會大眾的高度關注，此次在參與市集，已累積不少聲量與知名度。