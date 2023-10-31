連千毅再出包！直播賣「賓士山寨品」被原廠打臉 遭檢依法起訴
網路直播主連千毅，過去在高雄引發直播主之亂，涉及恐嚇、槍擊等案件，被依組織犯罪等判刑7年定讞，於今年6月入監服刑，但他先前於直播時，在網路上販售賓士行李箱、打火機等商品，被查出為仿冒品，高雄地檢署偵結後，依違反商標法起訴連千毅。
記者林盈君／綜合報導
據了解，連千毅過去以「現主時」等口號爆紅，自稱是直播界天王，不料4年前在高雄引發「直播主之亂」，涉入槍擊恐嚇等案件，遭警方強力掃蕩之後逮捕，被檢方依法起訴。高雄地院一審，判處連千毅7年有期徒刑，遭高院駁回其上訴，全案定讞，連千毅於今年6月1日入監服刑。
不過連千毅雖然入監，但其惹上的官司卻尚未了結，他曾於直播時恐嚇3名網友，被法院判處拘役，得易科罰金；他當年涉及的「直播主之亂」，遭警方查扣的商品包括賓士行李箱、皮帶、打火機等、共547件商品，經捯國原廠鑑定為仿冒品。
連千毅表示，商品是向王姓貿易商購入，王男有出示賓士授權書，但他因太忙沒時間去確認；王姓貿易商則否認賣假貨給連千毅，辯稱是向張姓友人購買。張姓友人表示，僅介紹中國友人給王男，商品是王男與其接洽，自己並不知情。檢方調查偵結，確認王男與連千毅侵害賓士的商標權，依法將王男與連千毅起訴。